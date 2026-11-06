रामायण: शूर्पणखा के किरदार की कैसे हुई शूटिंग? रकुल प्रीत सिंह ने दिखाई झलक; मेकअप टीम से कही ये बात

तस्वीरों के साथ अभिनेत्री ने लिखा 'रामायण में शूर्पणखा का किरदार निभाने के अपने अनुभव को साझा करने का मुझे बेसब्री से इंतजार था। यह मेरे लिए एक बहुत ही खास सफर रहा है। रोज-रोज आपको ऐसी कहानी का हिस्सा बनने का मौका नहीं मिलता, जो पीढ़ियों से हमारे जीवन और संस्कृति का अहम हिस्सा रही हो।'अभिनेत्री ने आगे लिखा 'रामायण को इतने बड़े पैमाने पर जीवंत होते देखना वाकई कुछ अलग ही अनुभव है। हमारे देश के लिए इतनी मायने रखने वाली कहानी का हिस्सा बनना और उसे इतने बड़े स्तर पर साकार होते देखना, इस सफर को और भी खास बना देता है।'