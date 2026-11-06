रामायण: शूर्पणखा के किरदार की कैसे हुई शूटिंग? रकुल प्रीत सिंह ने दिखाई झलक; मेकअप टीम से कही ये बात
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Fri, 06 Nov 2026 03:03 PM IST
सार
- रकुल प्रीत सिंह ने फिल्म 'रामायण' में शूर्पणखा का किरदार निभाया है।
- उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने किरदार की कई तस्वीरें शेयर की हैं और एक नोट लिखा है।
- अभिनेत्री का कहना है कि यह सफर उनके बहुत खास है।
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विस्तार
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अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह अपनी नई फिल्म 'रामायण' की कामयाबी को लेकर खुश हैं। उन्होंने फिल्म में शूर्पणखा का किरदार निभाया है। शूर्पणखा रावण की बहन है। फिल्म की रिलीज के एक दिन के बाद अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है। इसमें उन्होंने अपने किरदार की कई तस्वीरें शेयर की हैं और फिल्म के बारे में एक लंबा नोट लिखा है।
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रकुल की पोस्ट में क्या है?
अभिनेत्री ने जो पोस्ट शेयर की है, उसमें वह शूर्पणखा के किरदार में नजर आ रही हैं। उन्होंने शूटिंग करते हुए, वॉयस ओवर करते हुए और मेकअप कराते हुए तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं।
अभिनेत्री ने जो पोस्ट शेयर की है, उसमें वह शूर्पणखा के किरदार में नजर आ रही हैं। उन्होंने शूटिंग करते हुए, वॉयस ओवर करते हुए और मेकअप कराते हुए तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं।
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अपना अनुभव साझा करना चाहती थीं रकुल
तस्वीरों के साथ अभिनेत्री ने लिखा 'रामायण में शूर्पणखा का किरदार निभाने के अपने अनुभव को साझा करने का मुझे बेसब्री से इंतजार था। यह मेरे लिए एक बहुत ही खास सफर रहा है। रोज-रोज आपको ऐसी कहानी का हिस्सा बनने का मौका नहीं मिलता, जो पीढ़ियों से हमारे जीवन और संस्कृति का अहम हिस्सा रही हो।'
अभिनेत्री ने आगे लिखा 'रामायण को इतने बड़े पैमाने पर जीवंत होते देखना वाकई कुछ अलग ही अनुभव है। हमारे देश के लिए इतनी मायने रखने वाली कहानी का हिस्सा बनना और उसे इतने बड़े स्तर पर साकार होते देखना, इस सफर को और भी खास बना देता है।'
तस्वीरों के साथ अभिनेत्री ने लिखा 'रामायण में शूर्पणखा का किरदार निभाने के अपने अनुभव को साझा करने का मुझे बेसब्री से इंतजार था। यह मेरे लिए एक बहुत ही खास सफर रहा है। रोज-रोज आपको ऐसी कहानी का हिस्सा बनने का मौका नहीं मिलता, जो पीढ़ियों से हमारे जीवन और संस्कृति का अहम हिस्सा रही हो।'
अभिनेत्री ने आगे लिखा 'रामायण को इतने बड़े पैमाने पर जीवंत होते देखना वाकई कुछ अलग ही अनुभव है। हमारे देश के लिए इतनी मायने रखने वाली कहानी का हिस्सा बनना और उसे इतने बड़े स्तर पर साकार होते देखना, इस सफर को और भी खास बना देता है।'
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मेकअप टीम को क्यों कहा धन्यवाद?
रकुल प्रीत सिंह ने 'रामायण' में काम करने के लिए निर्माता नमित मल्होत्रा, निर्देशक नितेश तिवारी, रणबीर कपूर, साई पल्लवी और फिल्म की पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने मेकअप टीम का खासतौर से इसलिए शुक्रिया अदा किया क्योंकि यह टीम उन्हें 4 घंटे तैयार करती थी।
रकुल प्रीत सिंह ने 'रामायण' में काम करने के लिए निर्माता नमित मल्होत्रा, निर्देशक नितेश तिवारी, रणबीर कपूर, साई पल्लवी और फिल्म की पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने मेकअप टीम का खासतौर से इसलिए शुक्रिया अदा किया क्योंकि यह टीम उन्हें 4 घंटे तैयार करती थी।
'रामायण' के बारे में जानकारी
- 'रामायण: पार्ट 1' महाकाव्य पर आधारित दो-भाग वाली फिल्म का पहला हिस्सा है।
- इस फिल्म में रणबीर कपूर राम के रूप में, साई पल्लवी सीता के रूप में, यश रावण के रूप में नजर आ रहे हैं।
- रकुल प्रीत सिंह ने फिल्म में शूर्पणखा का किरदार निभाया है। इसमें उनके लुक की काफी तारीफ हो रही है।
- फिल्म में रवि दुबे, अरुण गोविल, लारा दत्ता और रकुल प्रीत सिंह भी अहम भूमिकाओं में हैं।
- 5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले दिन 64.85 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।
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