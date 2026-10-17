स्मिता पाटिल: दिवंगत पत्नी की जयंती पर भावुक हुए राज बब्बर, बताया किस तरह लोगों में आज भी जीवित हैं अभिनेत्री

1 of 5 राज बब्बर, स्मिता पाटिल - फोटो : सोशल मीडिया







Link Copied







अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर राज बब्बर ने स्मिता की एक तस्वीर शेयर की। इसमें उन्होंने उन्हें बेहद संवेदनशील कलाकार बताया है। राज बब्बर के मुताबिक वह जिस भी किरदार को निभाती थीं, उसमें जान फूंक देती थीं। आज बॉलीवुड की दिवंगत अभिनेत्री स्मिता पाटिल की 71वीं जयंती है। इस मौके पर उनके पति राज बब्बर ने उन्हें याद किया है। उन्होंने स्मिता की काबिलियत, प्यारे स्वभाव और उनके शानदार काम को याद किया है।

Trending Videos

2 of 5 राज बब्बर - फोटो : एक्स

राज बब्बर ने दिवंगत पत्नी को दिया ट्रिब्यूट

राज बब्बर ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'स्मिता में एक अद्भुत संवेदनशीलता थी। भले ही उनका सफर बहुत छोटा रहा, मगर उनकी कला ने एक गहरी छाप छोड़ी है। उन्होंने केवल किरदारों को निभाया ही नहीं, बल्कि उनकी आत्मा में जान डाल दी। मुझे उनकी बहुत याद आती है। मुझे उनका स्नेह, उनकी असाधारण प्रतिभा और वह सभी बातें जो उन्हें इतना खास बनाती थीं, सब याद आती हैं।'

3 of 5 स्मिता पाटिल - फोटो : इंस्टाग्राम

लोगों में जिंदा हैं स्मिता

राज बब्बर ने अपनी बात पूरी करते हुए लिखा, 'स्मिता पाटिल को उनकी जयंती पर याद कर रहा हूं। उनकी विरासत आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है और लोगों के दिलों को छू जाती है। कलाकार इस दुनिया से तब चले जाते हैं, जब उन्हें ऊपर से बुलावा आता है, मगर स्मिता ने जिन लोगों के दिलों को छुआ, उनमें वे आज भी किसी न किसी रूप में जीवित हैं।'

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 स्मिता पाटिल-राज बब्बर - फोटो : सोशल मीडिया

राज और स्मिता का रिश्ता राज और स्मिता पाटिल की पहली मुलाकात 1982 की फिल्म 'भीगी पलकें' के सेट पर हुई थी।

28 नवंबर 1986 को उनके बेटे, अभिनेता प्रतीक का जन्म हुआ।

13 दिसंबर 1986 को, 31 साल की उम्र में, प्रसव संबंधी दिक्कतों की वजह से स्मिता पाटिल का निधन हो गया।

उनके निधन के बाद, प्रतीक की परवरिश मुंबई में उनके नाना-नानी ने की।

विज्ञापन