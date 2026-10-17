अनिरुद्ध रविचंदर-काव्या लव स्टोरी: डेटिंग रूमर्स... इनकार और अब शादी, कैसे शुरू हुआ दोनों की मोहब्बत का सफर?

अनिरुद्ध के अंकल ने पहली बार दिया था शादी का संकेत

डेटिंग की रूमर्स के बीच काव्या और अनिरुद्ध की शादी की अटकलें फैंस लगाते रहे। इस साल जून में अनिरुद्ध के अंकल और अभिनेता वाई. जी. महेंद्रन के एक बयान ने और ध्यान आकर्षित किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने इस रिश्ते पर मुहर लगा दी। उन्होंने कहा, 'मैं बधाई देना चाहता हूं। वह (अनिरुद्ध) एक बहुत बड़े परिवार में शादी करने जा रहे हैं। मुझे जो बताया गया है, उसके आधार पर यह पक्का है'। अब महीनों से चल रहीं अटकलों पर विराम लग गया है। दोनों एक-दूजे का हाथ थामने जा रहे हैं।



कहां और कब होगी शादी?

अनिरुद्ध और काव्या की शादी का रिसेप्शन चेन्नई में 21 नवंबर को होगा। हालांकि, शादी की तारीख अभी सामने नहीं आई है। कहा जा रहा है कि ये जोड़ी देश से बाहर शादी कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कपल की शादी 11 नवंबर को ग्रीस में हो सकती है।