नुसरत भरूचा: सफल सर्जरी के बाद घर लौटीं एक्ट्रेस, पूरी तरह स्वस्थ होने में अभी वक्त लगेगा; जानें क्या बोली टीम

1 of 5 नुसरत भरूचा - फोटो : इंस्टाग्राम-@nushrrattbharuccha







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बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री नुसरत भरूचा बीते दिनों बाली में हादसे का शिकार हो गईं थीं। उन्हें गंभीर चोट लगी। नुसरत की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ था। सर्जरी के बाद अभिनेत्री घर लौट आई हैं। इस बीच उनकी टीम ने जानकारी दी है कि अभिनेत्री की हालत कैसी है।

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नुसरत की टीम ने क्या कहा?

अभिनेत्री की टीम ने कहा 'दुर्भाग्यपूर्ण हादसे के बाद मुश्किल और चुनौतीपूर्ण दौर से गुजरने के बाद, नुसरत भरूचा की रीढ़ की हड्डी की सर्जरी सफलतापूर्वक हो गई है। हमें यह बताते हुए राहत और खुशी हो रही है कि उनकी सर्जरी सफल रही। अब उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।'

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टीम ने किसे कहा धन्यवाद?

टीम ने आगे कहा 'नुसरत अब आखिरकार अपने घर लौट आई हैं, जहां वह अपनों की देखभाल और स्नेह के बीच अपने ठीक होने की यात्रा शुरू कर रही हैं। पूरी तरह स्वस्थ होने में अभी समय लगेगा। वह सकारात्मक हैं और फिलहाल अपनी सेहत में सुधार लाने और दोबारा अपनी ताकत हासिल करने पर ध्यान दे रही हैं। इस मुश्किल समय में नुसरत के प्रति अपार प्यार, चिंता, प्रार्थनाओं और शुभकामनाओं के लिए हम सभी का दिल से धन्यवाद करते हैं।' इशिता दत्ता: क्या दीपिका के समर्थन में उतरीं 'दृश्यम 3' की अभिनेत्री? आठ घंटे शिफ्ट वाली मांग पर कही ये बात टीम ने आगे कहा 'नुसरत अब आखिरकार अपने घर लौट आई हैं, जहां वह अपनों की देखभाल और स्नेह के बीच अपने ठीक होने की यात्रा शुरू कर रही हैं। पूरी तरह स्वस्थ होने में अभी समय लगेगा। वह सकारात्मक हैं और फिलहाल अपनी सेहत में सुधार लाने और दोबारा अपनी ताकत हासिल करने पर ध्यान दे रही हैं। इस मुश्किल समय में नुसरत के प्रति अपार प्यार, चिंता, प्रार्थनाओं और शुभकामनाओं के लिए हम सभी का दिल से धन्यवाद करते हैं।'

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कहां हुआ था हादसा?

बता दें कि नुसरत भरूचा के साथ बाली में हादसा हो गया था। उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी। पहले उन्हें बाली में ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में इलाज के लिए उन्हें मुंबई लाया गया। यहां उनकी स्पाइन सर्जरी हुई थी। इस दौरान अभिनेत्री सोशल मीडिया पर एक्टिव रहीं और अस्पताल से तस्वीरें शेयर करती रहीं।

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