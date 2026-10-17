{"_id":"6ad306ddd2e2242c280076b4","slug":"anjali-arora-kacha-badam-kanpur-dandiya-night-controversy-organizer-prepare-to-take-legal-action-2026-10-17","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"अंजलि अरोड़ा: 'सिर्फ ईगो था', इन्फ्लुएंसर पर भड़के आयोजक, लीगल एक्शन लेने की तैयारी; जानें क्या है पूरा मामला","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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दरअसल, जब अंजलि स्टेज पर आईं, तो डीजे वाले ने 'कच्चा बादाम' गाना बजा दिया। इसी बात से नाराज होकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर चली गईं। अब मैनेजमेंट व आयोजक अंजलि के इस रवैये से भड़क गए हैं और उन पर लीगल एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। विज्ञापन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंजलि अरोड़ा इस समय चर्चा में बनी हुई हैं। दरअसल, गुरुवार को वह कानपुर के मोतीझील में हुए नगाड़ा नाइट डांडिया कार्यक्रम में मुख्य परफॉर्मर के तौर पर शामिल हुई थीं। हालांकि, कुछ मिनटों के बाद ही स्टेज छोड़कर चली गईं।

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क्या बोले आशीष गुप्ता?

मीडिया से बात करते हुए कार्यक्रम आयोजित कराने वाली कंपनी के आशीष गुप्ता ने बताया कि उस दिन क्या हुआ और कितना नुकसान हुआ, सब कुछ। आशीष ने कहा, 'सिर्फ ईगो था। कुछ लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि वह अब बड़े सेलिब्रिटी बन गए हैं। जिस गाने पर आपने रील बनाई, जिससे आपकी दाल-रोटी चल रही है, उसी गाने से आप भागने लगीं।'



लीगल एक्शन लेंगे आशीष गुप्ता

आशीष ने आगे कहा, 'इस गाने पर आपने रील बनाई, जो आज भी आपके सोशल मीडिया पर है। आप कह देतीं कि इस गाने पर डांस नहीं करना। आपकी टीम ने भी हमें इसके बारे में नहीं बताया। सिर्फ कुछ सेकंड 'कच्चा बादाम' गाना बजा और आपने हमारे गेस्ट व कानपुर का अपमान किया। इसके लिए हमारी टीम तैयारी कर रही है। हम इस पर लीगल एक्शन लेंगे।'

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