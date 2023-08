प्रकाश राज हिंदी सिनेमा के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक हैं। वह सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं और अपने बेबाक बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया का पॉपुलर प्लटफॉर्म 'एक्स' पर प्रकाश राज का एक ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है। इस ट्वीट को लेकर एक्टर बुरी तरह से फंस गए हैं और उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल अभिनेता को चंद्रयान 3 का मजाक उड़ाना भारी पड़ गया है।

BREAKING NEWS:-

First picture coming from the Moon by #VikramLander Wowww #justasking pic.twitter.com/RNy7zmSp3G