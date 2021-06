महाराष्ट्र: रेव पार्टी में ड्रग्स के नशे में झूमते मिले कलाकार और कोरियोग्राफर्स, पुलिस ने हिरासत में लिए 22 लोग

महाराष्ट्र से हाल ही में ड्रग्स मामले को लेकर ताजा खबर सामने आ रही है। पुलिस ने एक पार्टी पर छापा मारा और 22 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इन 22 लोगों में कई कलाकार और कोरियोग्राफर शामिल हैं जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है। टीम ने इस पार्टी में से ड्रग्स और कुछ रुपये बरामद किए हैं। हिरासत में लिए गए लोगों की मेडिकल जांच की जा रही है। नासिक ग्रामीण पुलिस ने बताया है कि वो अभी डिटेल्स का इंतजार कर रहे हैं।

Maharashtra: Police raided a party & took 22 people including actors, choreographers into custody. The team recovered drugs & cash from the spot. Detainees are undergoing medical examination. Details awaited: Nashik Rural Police