बॉलीवुड के मशहूर कला निर्देशक नितिन देसाई के असामयिक निधन से इंडस्ट्री में कोई भी उभर नहीं पा रहा है। सभी के लिए यह यकीन कर पाना काफी मुश्किल है कि वह अब हमारे बीच नहीं रहे। 2 अगस्त को नितिन देसाई ने फांसी के फंदे से लटककर अपनी जान दे दी थी। वह अपने ही स्टूडियो में लटके पाए गए थे। कला निर्देशक की आत्महत्या के पीछे का कारण उनकी कंपनी का कर्ज में डूबे होना और लेनदारों के पैसे न लौटा पाना बताया जा रहा है। ऐसे में उनकी पत्नी की शिकायत पर पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। आज यह लोग पुलिस के सामने पेश हुए।

Maharashtra | On notice from Khalapur police in abetment to the suicide case of Art Director Nitin Desai, Managing Director of ECL Company appeared before police today with 3 of his colleagues.



Documents of the Managing Director of ECL were scrutinised by police from 10.30 am…