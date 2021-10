Aryan Khan drugs Case: मुनमुन धमेचा की भी जमानत खारिज, अब बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की याचिका

मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका एक बार फिर खारिज कर दी गई। इसके साथ ही इस केस में आरोपी मुनमुन धमेचा की भी जमानत याचिका एनडीपीएस कोर्ट ने खारिज कर दी जिसके बाद मुनमुन ने अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब कल सुबह बॉम्बे हाईकोर्ट में उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई हो सकती है।

Drugs on cruise case | Munmun Dhamecha moves bail application in Bombay High Court after the Special NDPS Court rejected her bail today. Bail likely to be mentioned tomorrow before Bombay HC.