मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने गुरुवार को यूट्यूबर सवुक्कू शंकर को छह माह की सजा सुनाई है। शंकर को ये सजा अदालत की अवमानना करने के मामले में सुनाई गई है। सुवक्कू शंकर पर एक साक्षात्कार के दौरान अदालत के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी का आरोप था, जिसमें यूट्यूबर के खिलाफ अदालत के द्वारा अवमानना कार्यवाही शुरू की गई थी।

Madurai bench of Madras High Court has sentenced YouTuber Savukku Shankar to six months imprisonment in suo motu contempt proceedings initiated against him for his alleged controversial remarks against higher judiciary.