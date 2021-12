Karan Johar: करण जौहर ने दिल्ली सरकार से की सिनेमाघरों को खोलने की अपील, यूजर्स ने किया ट्रोल

सिनेमाघरों को खाेलने का अनुरोध

30 दिसंबर को, मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एमएआई) के सदस्यों ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में सिनेमाघरों को फिर से खोलने की मांग की। वहीं अब करण जौहर ने भी दिल्ली सरकार से थिएटर्स को खोलने की अपील की है। फिल्म निर्माता ने ट्वीट में लिखा, "हम दिल्ली सरकार से सिनेमाघरों को संचालित करने की अनुमति देने का आग्रह करते हैं। अन्य जगहों की तुलना में सिनेमाघरों में सोशल डिस्टेंसिंग की ज्यादा अच्छी व्यवस्था की जा सकती है।



We urge the Delhi Government to allow cinemas to operate. Cinemas are equipped with better ability to ensure a hygienic environment while maintaining social distancing norms as compared to other out-of-home settings. @LtGovDelhi @ArvindKejriwal @OfficeOfDyCM #cinemasaresafe