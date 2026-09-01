रश्मिका मंदाना की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'मैसा' की रिलीज डेट का एलान; दुनियाभर में इस दिन देगी दस्तक

रश्मिका ने शेयर किया पोस्ट

रश्मिका मंदाना ने आज मंगलवार को इंस्टाग्राम अकाउंट से अपने किरदार की एक इंटेंस झलक शेयर करते हुए रिलीज डेट का एलान किया है। साथ में कैप्शन लिखा है, 'गुस्सा! दिल का दर्द, गम, हिम्मत, हौसला, वो ताकत और तूफान, जिसके आने की आपको उम्मीद भी नहीं होती। यही है 'मैसा'।



इस फिल्म का निर्देशन रविंद्र पुल्ले ने किया है। वहीं, अनफॉर्मूला फिल्म्स के प्रोडक्शन के बैनर तले इसे प्रोड्यूस किया गया है। इस फिल्म की कहानी आदिवासी इलाकों की पृष्ठभूमि पर आधारित है।रश्मिका मंदाना की बात करें तो कूल्हे की चोट और सर्जरी के बाद वे बीते एक माह से घर पर स्वास्थ्य लाभ ले रही थीं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने कमबैक का एलान किया है।