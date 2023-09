शाहरुख खान की जवान कल (7 सितंबर) सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। एटली कुमार निर्देशित फिल्म में किंग खान के साथ नयनतारा, विजय सेतुपति जैसे कलाकार भी नजर आने वाले हैं। फैंस फिल्म के लिए बेहद उत्साहित है। शाहरुख खान की फिल्म सिर्फ लोगों के बीच ही नहीं बल्कि सितारों के बीच भी चर्चा का विषय बनी हुई है। जहां पहले ही महेश बाबू और धर्मेंद्र ने अभिनेता पर अपना प्यार बरसा चुके हैं, वहीं अब 'लियो' के निर्देशक लोकेश कनगराज ने भी शाहरुख खान को अपनी शुभकामनाएं दी हैं।

Wishing the absolute best to @iamsrk sir, my dear brothers @Atlee_dir , @anirudhofficial , #Nayanthara , @VijaySethuOffl na and the entire cast and crew of #Jawan to be a blockbuster 🔥🔥

Thank u so much. Please try and see the film if and when you get some time. See it in Tamil and tell me if we got it right sir. And all my love for Leo!!!! https://t.co/p3L1HfCv8j