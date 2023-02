पिछले कुछ समय से जान्हवी कपूर के साउथ फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने की खबरें आ रही हैं। जान्हवी कपूर पिछले पांच साल से बॉलीवुड में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेर रही हैं। हाल ही में यह खबर आई थी कि एक्ट्रेस तमिल फिल्म से साउथ में डेब्यू कर सकती हैं। हालांकि, उनके तमिल फिल्मों में डेब्यू करने की ये सारी खबरें निराधार हैं। दरअसल, हाल ही में जान्हवी के पिता और निर्माता बोनी कपूर ने अभिनेत्री के साउथ डेब्यू की अफवाहों को खारिज कर दिया। निर्माता ने खुलासा किया कि उनकी बेटी ने अभी तक कोई भी तमिल फिल्म साइन नहीं की है।

Dear Media Friends,



This is to bring to your notice that Janhvi Kapoor has not committed to any Tamil Films at the moment, requesting not to spread false rumors.