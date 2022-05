Jacqueline Fernandez: सुकेश मामले में ईडी की रडार पर आईं जैक्लीन ने मांगी विदेश जाने की इजाजत, दिल्ली हाईकोर्ट में दी अर्जी

बता दें कि जैक्लीन के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी है, जिसके चलते वह विदेश नहीं जा सकती हैं। पिछले साल दिसंबर में वह विदेश यात्रा पर जा रही थीं, तब उनको मुंबई एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया था। हालांकि थोड़ी देर पूछताछ करने के बाद जैक्लीन को छोड़ दिया गया था। इसके बाद उनसे कहा गया था कि वह देश छोड़कर नहीं जा सकती हैं।

Actress Jacqueline Fernandez has moved an application in a Delhi court seeking permission to travel abroad for 15 days, for IIFA Awards in Abu Dhabi. She has also sought the court's permission to travel to Abu Dhabi, France and Nepal.



