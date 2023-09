वर्ष 2018 में आलिया भट्ट की फिल्म आई 'राजी'। यह फिल्म हरिंदर सिक्का की किताब 'कॉलिंग सहमत' पर आधारित थी। अब हाल ही में हरिंदर सिक्का ने मेकर्स पर बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है कि उनकी किताब पर आधारित इस फिल्म को मेकर्स ने वामपंथी मोड़ दे डाला और फिल्म में पाकिस्तान को सकारात्मक रूप से दिखाया है। इस पर परेश रावल ने प्रतिक्रिया दी है।

“Makers of Raazi movie gave a leftist spin to my novel ‘Calling Sehmat’. My novel had patriotic references to Indian flag and National anthem but they showed Pakistan positively instead”