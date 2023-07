बीते दिन सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए एक जरूरी दिशानिर्देश जारी किया। इसके अनुसार अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को कार्यक्रम में तंबाकू उत्पाद प्रदर्शित करने या फिर उसका उपयोग किए जाने के दौरान स्क्रीन के नीचे एक प्रमुख स्थिर तंबाकू विरोधी संदेश चलाते हुए लोगों को स्वास्थ्य चेतावनी देना अनिवार्य होगा। जहां तमाम लोग शासनादेश के इस आदेश की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कुछ इसकी आलोचना करते भी नजर आ रहे हैं। आलोचना करने वालों में अब मशहूर फिल्ममेकर हंसल मेहता का भी नाम जुड़ गया है।

फिल्ममेकर हंसल मेहता ने शासनादेश के इस दिशानिर्देश को व्यंगयात्मक तरीके से प्रगतिशील निर्णय बताया है। हंसल ने अपने विचार को व्यक्त करने के लिए अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल का सहारा लिया है। आदेश पर अपने विचार साझा करते हुए हंसल ने ट्वीट में लिखा है, 'हां, तम्बाकू उत्पाद और धूम्रपान से होने वाली मौतों का एकमात्र कारण हमारे शो या फिल्में हैं। इन टिकर को लगाने से हमारे पास स्वस्थ्य लोग होंगे जो धूम्रपान नहीं करते हैं। बहुत प्रगतिशील निर्णय।'

Yes. The only reason tobacco products and smoking kill is our shows/films. By putting these tickers we will have healthy people who don’t smoke. Very progressive decision.