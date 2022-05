Naga Chaitanya: नागा चैतन्य के फैंस के लिए अच्छी खबर, इस दिन रिलीज होगी अभिनेता की फिल्म 'थैंक्यू'

8 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म

यह फिल्म 8 जुलाई को रिलीज होने जा रही है। इस बात को खुद फिल्म के एक्टर नागा ने कंफर्म किया है। उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट साझा करते हुए ट्वीट किया, 'तारीख तय है! 8 जुलाई, 2022 को सिनेमाघरों में थैंक्यू मूवी के जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हो जाइए।'

The date is set!

Get ready to experience the magic of #ThankYouTheMovie on July 8th, 2022 in theaters @Vikram_K_Kumar@RaashiiKhanna_@MusicThaman @pcsreeram @BvsRavi #MalavikaNair @avika_n_joy @SaiSushanthR @SVC_official @adityamusic#ThankYouOnJuly8th pic.twitter.com/BWjD0BXdqU