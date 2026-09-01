कॉमेडी में फिर वापसी कर रहीं ईशा देओल, इस फिल्म में आएंगी नजर; बोलीं- ‘मुझे इस समय बिल्कुल यही चाहिए था’

इन फिल्मों में भी कर चुकी हैं कॉमेडी

ईशा देओल इससे पहले ‘नो एंट्री’, ‘शादी नं. 1’ और ‘वन टू थ्री’ जैसी कॉमेडी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। एक्ट्रेस का कहना है कि कॉमेडी हमेशा से उनके दिल के करीब रही है। ईशा ने बताया कि फिल्म की स्क्रिप्ट ने उन्हें इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए सबसे ज्यादा आकर्षित किया।

उन्होंने कहा, ‘‘नो एंट्री’, ‘शादी नं. 1’ और ‘वन टू थ्री’ जैसी फिल्में करने के बाद कॉमेडी एक ऐसा स्पेस है, जिसे मैंने हमेशा पसंद किया है और जिसमें मैं वापस आना चाहती थी। इसकी स्क्रिप्ट बहुत मजेदार है और मुझे सच में लगता है कि हर कोई इसे पसंद करेगा। मैं बहुत खुश हूं कि मैं ऐसी फिल्म का हिस्सा हूं, जो पूरी तरह मस्ती, हंसी और मनोरंजन से भरपूर है।’