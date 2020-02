38 साल की उम्र में ईशा देओल ने शुरू की नई पारी, नई माताओं के लिए करेंगी यह खास काम

अभिनेत्री ईशा देओल ने मां बनने के बाद नई शुरुआत की है। वह बच्चे की परवरिश के अनुभव को किताब पर उतारने जा रही हैं। उनकी किताब का नाम 'अम्मा मिया' होगा। इस बात की जानकारी ईशा ने ट्विटर अकाउंट पर साझा की है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, 'अम्मा मिया' किताब एक मां की तरफ से दूसरी मां के लिए है। यह किताब कहानियों, परामर्शों और बच्चों के व्यंजनों से परिपूर्ण होगी। यह मेरा निजी सफर है जिसमें मैं एक मां के तौर पर तब्दील हुई हूं। मुझे उम्मीद है कि यह किताब सभी नई माताओं के लिए एक अच्छे दोस्त की तरह लगे।' इस किताब की प्रस्तावना जया बच्चन द्वारा लिखी गई है। ईशा को शुभकामनाएं देते हुए उनके 'क्या दिल ने कहा' के सह-कलाकार तुषार कपूर ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'एक बेहतरीन इंसान और उससे भी बेहतरीन मां के लिए थ्री चियर्स (खुशियां।) यह तुम्हारे लिए एक अच्छी नई शुरुआत है।'

#AmmaMia is a book from one mother to another! Packed with stories, advice & recipes for toddlers, this is my personal journey of transformation into a mother and I hope it acts as a best friend for all new mommies out there. @PenguinIndia Pre order here- https://t.co/tbDS6G4dwg pic.twitter.com/V3xgQ2100l