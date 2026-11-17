{"_id":"6afc2596e650736d5304cc92","slug":"eetha-first-song-ji-ji-re-ji-released-shraddha-kapoor-steps-into-world-of-lavani-2026-11-17","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"जी जी रे जी: जारी हुआ 'ईठा' का पहला गाना, पारंपरिक परिधान में लावणी करती दिखीं श्रद्धा कपूर","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन अभिनेत्री श्रद्धा कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म 'ईठा' को लेकर चर्चा में हैं। इससे पहले मेकर्स ने इस फिल्म का पहला गाना 'जी जी रे जी' रिलीज किया है। गाने में श्रद्धा कपूर शानदार डांस करते हुए नजर आ रही हैं। यह गाना एक महान कलाकार की कहानी को आकार देने वाले डांस की झलक पेश करता है।

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कौन है गाने का लेखक? 'जी जी रे जी' गाने के बोल अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं।

श्रेया घोषाल ने इसे अपनी मखमली आवाज दी है। इसका म्यूजिक अजय-अतुल ने दिया है। उन्होंने ही इसे कंपोज किया है।

मैडॉक फिल्म्स और कठपुतली क्रिएशन्स की तरफ से प्रस्तुत इस गाने में श्रद्धा 'ईठा' के किरदार में नजर आती हैं।

इसमें वह पारंपरिक नौवारी साड़ी, गहनों और घुंघरुओं के साथ लावणी करती दिख रही हैं।

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गाने पर क्या बोले अजय-अतुल?

गाने के बारे में बात करते हुए अजय-अतुल ने कहा कि फिल्म में संगीत का काम सिर्फ कहानी के साथ चलना नहीं था, बल्कि इसने फिल्म के किरदारों और कहानी को स्थापित करने में एक अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने आगे बताया कि वे 'जी जी रे जी' गाने के जरिए, लावनी की पारंपरिक भावना को बनाए रखते हुए, एक दमदार रचना के माध्यम से किरदार की ताकत को दिखाना चाहते थे।

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