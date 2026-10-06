तुम रहे ना तुम: टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में धूम मचाएगी जिमी शेरगिल और दिव्या दत्ता की फिल्म, जानें क्या है कहानी

जिमी शेरगिल और दिव्या दत्ता अपनी फिल्म 'तुम रहे ना तुम' को लेकर चर्चा में आ गए हैं। साइकोलॉजिकल फैमिली ड्रामा का 10 अक्तूबर को टोरंटो में 'इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ साउथ एशिया' (आईएफएफएसए) में वर्ल्ड प्रीमियर होगा। यह फिल्म 'गाला प्रीमियर' के तौर पर दिखाई जाएगी।

क्या है फिल्म की कहानी?

यह फिल्म स्वीडिश नाटककार ऑगस्ट स्ट्रिंडबर्ग के मशहूर नाटक 'द फादर' पर आधारित है। इसमें नाटक के साइकोलॉजिकल और इमोशनल पहलुओं को आज के भारतीय परिवार के माहौल में नए सिरे से दिखाया गया है। उत्तराखंड के एक पहाड़ी शहर पर आधारित यह फिल्म एक पति-पत्नी की कहानी है, जिनकी बेटी के भविष्य को लेकर शुरू हुई लड़ाई आगे चलकर एक गंभीर संघर्ष में बदल जाती है।



'तुम रहे ना तुम' मुख्य रूप से पावर, विरासत, माता-पिता की उम्मीदों और बच्चे का भविष्य तय करने के अधिकार जैसे मुद्दों को दिखाती है। साथ ही, यह भी दिखाती है कि पितृसत्ता, असुरक्षा और भावनात्मक घाव कैसे किसी परिवार को बदल सकते हैं।