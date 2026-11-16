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दिलजीत दोसांझ: गानों पर लगी पाबंदियों को किया दरकिनार; क्या कार्रवाई करेंगे बाल संरक्षण अधिकारी?

Mon, 16 Nov 2026 07:43 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Mon, 16 Nov 2026 07:43 PM IST
सार

  • दिलजीत दोसांझ पर ये पाबंदी लगाई गई थी कि वह अपने कॉन्सर्ट में चार गाने ना गाएं।
  • हालांकि इंदौर कॉन्सर्ट में उन्होंने उन चार गानों को गाया जिन पर पाबंदी लगी थी।
  • अब जिला बाल संरक्षण ने इस मामले पर अपनी बात रखी है।

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Diljit Dosanjh sing Patiala Peg at Indore concert District Child Protection Office strict
दिलजीत दोसांझ - फोटो : इंस्टाग्राम@diljitdosanjh

विस्तार
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पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ ने इंदौर के एक कॉन्सर्ट में अपना हिट गाना 'पटियाला पैग' गाकर विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने जिला बाल संरक्षण अधिकारी के उस निर्देश को नजरअंदाज किया, जिसमें शराब और हिंसा को बढ़ावा देने के आरोप में चार गानों पर रोक लगाने को कहा गया था।
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जिला बाल संरक्षण अधिकारी रजनीश सिन्हा, जिन्होंने 6 नवंबर को वेन्यू मैनेजर को पत्र लिखकर दोसांझ के चार गानों पर रोक लगाने के लिए कहा था, उन्होंने बताया कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के 2019 के एक आदेश की जांच करने के बाद आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।
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किन गानों के खिलाफ हुई शिकायत?
इस मामले पर पूछे जाने पर, सिन्हा ने पीटीआई को बताया कि उन्होंने चंडीगढ़ के डॉ. पंडितराव धरेनावर की शिकायत के बाद ये निर्देश जारी किए थे। डॉ. धरेनावर ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए इंदौर के कार्यक्रम में इन चार गानों पर रोक लगाने की मांग की थी। 

शिकायतकर्ता का दावा है कि ये गाने, 'पटियाला पैग', '5 तारा ठेके', 'जेब विचों अफीम' और 'जट्ट फायर करदा' शराब और हिंसा को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा छोटे बच्चों पर इनका बुरा असर पड़ सकता है।
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Diljit Dosanjh sing Patiala Peg at Indore concert District Child Protection Office strict
दिलजीत दोसांझ - फोटो : इंस्टाग्राम@diljitdosanjh
क्या परफॉर्मेंस में हुआ हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन?
सिन्हा ने कहा, 'मैंने शिकायतकर्ता से आदेश की कॉपी भेजने को कहा है। इसे पढ़ने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि क्या इसमें किसी खास गायक की तरफ से लाइव कॉन्सर्ट जैसे कार्यक्रमों में किसी विशेष गाने को गाने पर रोक लगाई गई है या नहीं।'

उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले की जांच करने के बाद ही यह तय किया जा सकेगा कि इंदौर में दोसांझ की परफॉर्मेंस हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है या नहीं।
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दिलजीत ने जताई आपत्ति
रविवार के कॉन्सर्ट के दौरान दिलजीत दोसांझ ने इन पाबंदियों पर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, 'ये नहीं गाना वो नहीं गाना ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते।' इसके बाद उन्होंने मशहूर शायर राहत इंदौरी की ये लाईनें पढ़ीं। 'हमारे मुंह से जो निकले, वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। अगर खिलाफ है, तो होने दो कोई जान थोड़ी है। ये सब धुआं है आसमन थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, मगर हमारी तरह हथेली पर जान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।'

Diljit Dosanjh sing Patiala Peg at Indore concert District Child Protection Office strict
दिलजीत दोसांझ - फोटो : सोशल मीडिया
क्या है हाईकोर्ट का आदेश?
बता दें कि 22 जुलाई 2019 के अपने आदेश में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशकों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि लाइव शो में शराब, नशीले पदार्थों और हिंसा का महिमामंडन करने वाले गाने न बजाए जाएं। अदालत ने कहा कि ऐसे गाने कम उम्र के बच्चों पर गहरा असर डालते हैं।
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