Casting Couch: फिल्म में रोल के बदले यौन संबंध की मांग करने वाला निर्देशक गिरफ्तार, पुलिस ने दिया आधिकारिक बयान

फिल्मों में कास्ट करने के बदले एक अभिनेत्री से यौन संबंध की मांग करने के आरोप में महाराष्ट्र के टिटवाला इलाके से कथित कास्टिंग काउच निर्देशक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मलाड पीएस के इंस्पेक्टर धनंजय लिगाडे ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि निर्देशक ने अभिनेत्री से इंटीमेट तस्वीरों की मांग की थी। हालांकि जब अभिनेत्री ने यौन संबंध बनाने से इनकार कर दिया जब निर्देशक ने इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी थी।

Maharashtra | An alleged casting couch director arrested from Titwala area for demanding sexual favours from an actress in return for a role in films. He also demanded intimate pictures & later threatened to viral them when she refused: Dhananjay Ligade, Inspector, Malad PS pic.twitter.com/dk87w0704R