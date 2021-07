दो टूक: भाजपा विधायक ने डीनो मोरिया को बताया 'बीएमसी का सचिन वाजे', बोले- जांच के बाद कई पेंग्विन बाहर आएंगे

फिल्म 'राज' से बॉलीवुड में पहचान बनाने वाले डीनो मोरिया अब भले ही सिल्वर स्क्रीन से दूर हो गए हों लेकिन एक समय ऐसा था जब लड़कियां उनकी दीवानी थीं। हाल ही में गुजरात के व्यवसायी संदेसरा बंधुओं द्वारा 14,500 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में अभिनेता डीनो मोरिया की करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई थी। जिसके बाद से वह काफी चर्चा में आ गए हैं।

Dino is the Waze of BMC !!

If one digs more … lot of penguins will come out running..

We have the proofs!!