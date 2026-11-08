भूमि पेडनेकर: एक्ट्रेस ने ऑफिस में मनाई दिवाली, तस्वीरों में दिखी त्योहार की रौनक; फैंस को दिया खास संदेश

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भूमि ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, 'दिवाली का जश्न शुरू हो गया है। यह साल का सबसे खुशियों भरा समय होता है। ऑफिस में सभी लोगों के साथ इसे मनाना मेरे लिए बेहद खास रहा।'इसके साथ ही अभिनेत्री ने लोगों को खास संदेश भी दिया। उन्होंने सभी को सुरक्षित रहने, खुश रहने और दूसरों के प्रति संवेदनशील बने रहने की सलाह दी। भूमि ने खास तौर पर बेजुबान जानवरों का ध्यान रखने की बात कही। उन्होंने लिखा कि त्योहार के दौरान जानवरों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखें।तस्वीरों में भूमि गुलाबी रंग के खूबसूरत पारंपरिक आउटफिट में नजर आ रही हैं। वहीं कुछ तस्वीरों में वह पूजा करती और दिवाली की तैयारियों में हिस्सा लेती दिख रही हैं। अभिनेत्री की इन तस्वीरों में त्योहार की रौनक और खुशियां साफ नजर आ रही हैं।