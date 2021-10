Aryan Khan Drugs Case: एनसीबी के हाथ लगा बड़ा सबूत, आर्यन खान ने ड्रग्स को लेकर की थी बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ बात

मुंबई क्रूज डग्स पार्टी मामले में गिरफ्तार आर्यन खान की जमानत याचिका पर बुधवार 20 अक्तूबर को गुरुवार को सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले 14 अक्तूबर को सेशंस कोर्ट में जज ने वकीलों की मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

वहीं, सुनवाई से पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के हाथ बड़ा सबूत लगा है। दरअसल, एनसीबी को आर्यन खान कुछ और चैट्स मिली है। इस चैट्स में आर्यन मुंबई क्रूज पार्टी में शामिल होने वाली एक बॉलीवुड अभिनेत्री से ड्रग्स पर चर्चा कर रहे थे। आज आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई से पहले एनसीबी ने यह चैट मैसेजेस भी कोर्ट को सौंप दिए हैं।

Drugs-on-cruise case | Mumbai NCB says it has submitted WhatsApp chats of Aryan Khan in the court.



Police has found a drug related WhatsApp chats that are allegedly between Aryan Khan and a debut Actress: NCB