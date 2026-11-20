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विज्ञापन धनुष अपनी नई फिल्म 'ऑपरेशन मोल' (ओम) को लेकर चर्चा में हैं। इस बीच अमिताभ बच्चन ने धनुष की तारीफ की है। 'कौन बनेगा करोड़पति' के एक हालिया प्रोमो में, अमिताभ बच्चन ने एक कंटेस्टेंट से धनुष के बारे में बात की और 2015 की फिल्म 'शमिताभ' में उनके साथ काम करने के अपने अनुभव को याद किया।

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फैन ने की धनुष की बात

प्रोमो में दिखाया गया है कि जब कंटेस्टेंट ने बताया कि वह धनुष के बहुत बड़े फैन हैं, तो बिग बी ने तुरंत कहा, 'आपने कहा कि आप धनुष के बहुत बड़े फैन हैं और हम दोनों में एक बात कॉमन है। मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूं।' इसके बाद कंटेस्टेंट ने कहा कि उसे बिग बी से जलन हो रही है क्योंकि उन्हें धनुष के साथ बातचीत करने और काम करने का मौका मिला।

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धनुष को लेकर क्या बोले अमिताभ?

अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बिग बी ने धनुष के साथ काम करने को याद किया और कहा, 'सच कहूं तो, वह एक असाधारण कलाकार हैं। उन्हें कोई भी रोल करने के लिए कहिए, वह पूरी तरह से उसमें डूब जाते हैं। वह एक बहुत अच्छे डांसर भी हैं। मुझे 'शमिताभ' में उनके साथ काम करने का मौका मिला, जो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी। मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना था और काफी कुछ जानता भी था, लेकिन फिर मैं उनसे मिला, उनके साथ काम किया और उनका काम देखा। सच में वह एक असाधारण कलाकार हैं।'

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'शमिताभ' के बारे में जानकारी

बता दें कि धनुष और अमिताभ बच्चन ने साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म 'शमिताभ' में काम किया था। फिल्म का निर्देशन आर बाल्की ने किया था। फिल्म में दिखाया गया है कि एक मूक अभिनेता के अभिनय और एक दमदार आवाज वाले कलाकार के स्वर को मिलाकर एक नया सितारा 'शमिताभ' बनाया जाता है। इसमें अमिताभ बच्चन एक खास तकनीक के जरिए धनुष को आवाज देते हैं।