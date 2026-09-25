बिग बॉस 20: 'मूछ नहीं तो मर्द नहीं'; सलमान के शो में आसिफ खान की टिप्पणी पर मचा हंगामा; गौहर खान ने लताड़ा

गौहर खान ने लिया आड़े हाथ

आसिफ खान की इस टिप्पणी का एक्ट्रेस गौहर खान ने भी विरोध किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने आसिफ से सवाल किया है। साथ ही यंग डीएसए और आम्रपाली दुबे को भी टारगेट किया है। गौहर खान ने लिखा है, 'मेरा एक सवाल है। आसिफ का करियर तो एक्टिंग में बहुत अच्छा चल रहा है ना, उसे शो में आकर ऐसी छोटी सोच और बचकाना व्यवहार नहीं दिखाना चाहिए था। जब वह लड़की उदिति को बेहद घटिया तरीके से नीचा दिखा रही थी, तब वह इसका ऐसे मजा ले रहा था, जैसे वे सब उसके अपने ही विचार हों। यह देखकर बुरा लगा। इतना अच्छा एक्टर है पर हर चीज में ऐसी सोच छोटी लगती है'।