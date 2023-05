ब्रेट ली ने कपिल शर्मा संग साझा की तस्वीर

द कपिल शर्मा के मेकर्स ने शो का हालिया प्रोमो रिलीज किया है, जिसे देखकर क्रिकेट फैंस के खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। दरअसल, प्रोमो में नजर आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली जल्द ही इस शो में नजर आने वाले हैं। यही नहीं, क्रिकेटर ने क्रिकेटर ने अपनी यात्रा से कपिल शर्मा के साथ एक तस्वीर पोस्ट की है, और अगली बार मिलने पर अपनी "सिडनी बियर" साझा करने का वादा भी किया है।





See you again soon mate

As promised next time I’ll have my @SydneyBeerCo 🍻with me 🙌🏻 https://t.co/6IjDrGQI0e