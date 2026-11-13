अमजद अली खान: फ्लाइट में सरोद वादक के सामान से गायब हुए छह बैग, सोशल मीडिया पर ब्रिटिश एयरवेज से मांगी मदद

मशहूर सरोद वादक पद्मविभूषण उस्ताद अमजद अली खान का सामान एयरपोर्ट से गायब हो गया। अब सोशल मीडिया के जरिए म्यूजिशियन ने ब्रिटिश एयरवेज से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि उन बैग में संगीत से जुड़ा सामान था।

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क्या की अमजद अली खान ने पोस्ट?

बीते दिनों सरोद वादक अमजद अली खान अमेरिका के दौरे पर थे। इस दौरान उनका सामान देरी से पहुंचने वाला था। मगर उनके मुताबिक वह पहुंचा ही नहीं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी साझा की। इस पोस्ट में उन्होंने ब्रिटिश एयरवेज को भी टैग किया। अमजद ने लिखा, ‘ हम वर्तमान में अमेरिका के दौरे पर हैं, और हमारे संगीत वाद्ययंत्र हमारे प्रदर्शन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। हमें अपने वाद्ययंत्रों वाले छह देरी से आने वाले सामानों की तत्काल डिलीवरी की आवश्यकता है।’