{"_id":"6aec62aa85775d2c5600a61a","slug":"alia-bhatt-post-on-ramayana-release-share-ranbir-kapoor-raha-photo-on-social-media-2026-11-05","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"'रामायण' पर क्या बोलीं आलिया?: रणबीर की तारीफ में कही दिल छू लेने वाली बात; तस्वीरों में दिखाई राहा की झलक","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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सिर्फ इतना ही नहीं, आलिया ने पोस्ट में रणबीर कपूर के साथ सेट पर मौजूद राहा की भी कुछ तस्वीरें शेयर की है। बता दें कि 'रामायण' के साथ ही छोटी सी राहा ने भी बॉलीवुड में कदम रख दिया है। जी हां, इस फिल्म में उनका भी कैमियो है। आइए अब जानते हैं कि आलिया ने अपने पोस्ट में क्या कहा। विज्ञापन रणबीर कपूर स्टारर फिल्म 'रामायण' 5 नवंबर गुरुवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म को दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। आम लोगों के साथ-साथ कई बॉलीवुड और टीवी सितारों ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया। अब रणबीर कपूर की वाइफ और अभिनेत्री आलिया भट्ट ने भी एक पोस्ट करते हुए अपने दिल की बात कही है।

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आलिया भट्ट ने क्या लिखा?

आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर रणबीर कपूर और राहा की दो तस्वीरें शेयर की। यह दोनों फोटो 'रामायण' फिल्म की शूटिंग के दौरान की है। इसे शेयर करते हुए अभिनेत्री ने कैप्शन में लिखा, 'तुमने इस फिल्म में अपना सब कुछ लगा दिया और फिर भी उसके लिए तुम्हारे अंदर सब कुछ बचा रहा। रणबीर, मुझे तुम पर और उन सभी लोगों पर बहुत गर्व है, जिन्होंने इस शानदार फिल्म को बनाने में अपना दिल और पूरी मेहनत लगा दी। कुछ कहानियां हम सभी से बड़ी होती हैं और रामायण उन्हीं में से एक है।'

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