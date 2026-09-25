लव एंड वॉर: ‘आग भी…दिलों की जान भी’, भंसाली की फिल्म से रिलीज हुआ आलिया भट्ट का पहला लुक; जानें क्या है खास

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रेट्रो लुक में दिखीं आलिया भट्ट

फिल्म 'लव एंड वॉर' में आलिया भट्ट का लुक काफी ग्लैमरस दिखाई दे रहा है। इस पोस्टर में उन्हें कुर्सी पर अदाओं के साथ बैठे हुए दिखाया गया है। वहीं उनके बैकग्राउंड में पुराने दौर का क्लब दिख रहा है, जहां एक स्टेज के आस पर कई लोग खड़े हुए हैं। पोस्टर को देखते हुए लग रहा है कि उनका किरदार किसी कैबरे डांसर का हो सकता है। विज्ञापन

फिल्म 'लव एंड वॉर' में आलिया भट्ट का लुक काफी ग्लैमरस दिखाई दे रहा है। इस पोस्टर में उन्हें कुर्सी पर अदाओं के साथ बैठे हुए दिखाया गया है। वहीं उनके बैकग्राउंड में पुराने दौर का क्लब दिख रहा है, जहां एक स्टेज के आस पर कई लोग खड़े हुए हैं। पोस्टर को देखते हुए लग रहा है कि उनका किरदार किसी कैबरे डांसर का हो सकता है।

संजय लीला भंसाली फिल्म ‘लव एंड वॉर’ का दूसरा पोस्टर रिलीज हो चुका है। फिल्म के पहले लुक में जहां रणबीर कपूर की झलक सामने आई थी। वहीं आज फिल्म से आलिया भट्ट का लुक सामने आया है। पोस्टर में वह अपने पिछले सभी लुक्स के बेहद अलग दिखाई दे रही हैं।