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लव एंड वॉर: ‘आग भी…दिलों की जान भी’, भंसाली की फिल्म से रिलीज हुआ आलिया भट्ट का पहला लुक; जानें क्या है खास

Fri, 25 Sep 2026 11:29 AM IST
गोधूलि श्रीवास्तव एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला Published by: गोधूलि श्रीवास्तव Updated Fri, 25 Sep 2026 11:29 AM IST
सार

 Love And War Alia Bhatt Look: फिल्म ‘लव एंड वॉर’ से आलिया भट्ट का लुक सामने आया है। इस पोस्टर में एक्ट्रेस  काफी अलग अंदाज में नजर आ रही हैं। वहीं पोस्टर के साथ मेकर्स का कैप्शन फिल्म में उनके किरदार के बारे में काफी कुछ बता रहा है।

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Alia Bhatt first look poster from sanjay leela bhansali love and war with ranbir kapoor and vicky kaushal
फिल्म 'लव एंड वॉर' में आलिया भट्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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संजय लीला भंसाली फिल्म ‘लव एंड वॉर’ का दूसरा पोस्टर रिलीज हो चुका है। फिल्म के पहले लुक में जहां रणबीर कपूर की झलक सामने आई थी। वहीं आज फिल्म से आलिया भट्ट का लुक सामने आया है। पोस्टर में वह अपने पिछले सभी लुक्स के बेहद अलग दिखाई दे रही हैं। 
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रेट्रो लुक में दिखीं आलिया भट्ट
फिल्म 'लव एंड वॉर' में आलिया भट्ट का लुक काफी ग्लैमरस दिखाई दे रहा है। इस पोस्टर में उन्हें कुर्सी पर अदाओं के साथ बैठे हुए दिखाया गया है। वहीं उनके बैकग्राउंड में पुराने दौर का क्लब दिख रहा है, जहां एक स्टेज के आस पर कई लोग खड़े हुए हैं। पोस्टर को देखते हुए लग रहा है कि उनका किरदार किसी कैबरे डांसर का हो सकता है। 
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