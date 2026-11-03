जिया शंकर: 'इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है', मंगेतर करण संग ब्रेकअप की अफवाहों पर अभिनेत्री ने तोड़ी चुप्पी

जिया ने आगे लिखा है, 'हम सबसे अच्छे दोस्त हैं और आखिर में बस यही उम्मीद करते हैं कि हम इसे समझ लें और इस जिंदगी में साथ आगे बढ़ें। अब से मैं अपने सोशल मीडिया पर जो कुछ भी शेयर करूंगी, उसमें ज्यादा सतर्क रहूंगी, ताकि किसी भी तरह की सोच या बेबुनियाद अफवाहों के लिए कोई जगह न बचे। लेकिन, मेरे मंगेतर या हमारे रिश्ते के बारे में जो कुछ भी कहा गया है, उसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। चलो अब प्यार और करुणा के साथ आगे बढ़ते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? मैं दुआ करती हूं कि आप सभी को मोहब्बत मिले और जिंदगी में सुकून मिले। उम्मीद है कि आपको वह प्यार मिले, जो आपके लिए एकदम सही हो।