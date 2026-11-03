फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Actress Jiyaa Shankar Break Silence On breakup rumours with fiance Kaaran Dhanak shares romantic Photos

जिया शंकर: 'इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है', मंगेतर करण संग ब्रेकअप की अफवाहों पर अभिनेत्री ने तोड़ी चुप्पी

Tue, 03 Nov 2026 08:41 AM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Tue, 03 Nov 2026 08:41 AM IST
सार

  • अभिनेत्री जिया शंकर इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं।
  • ऐसी चर्चाएं थीं कि मंगेतर करण धनक के साथ उनके रिश्ते में दूरी आ गई है।
  • कयास लगाए जाने लगे कि दोनों का रिश्ता टूट गया है। मगर, ऐसी अफवाहों पर जिया ने चुप्पी तोड़ी है।

विज्ञापन
Actress Jiyaa Shankar Break Silence On breakup rumours with fiance Kaaran Dhanak shares romantic Photos
जिया शंकर-करण धनक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

'बिग बॉस' फेम अभिनेत्री जिया शंकर को लेकर बीते दिनों ऐसी चर्चा शुरू हुई कि मंगेतर के साथ उनके रिश्ते में दूरी आ गई है। दरअसल, एक्ट्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद इस तरह की अटकलें लगनी शुरू हुईं। कथित तौर पर जिया ने पिछले कुछ दिनों ब्रेकअप, धोखे और इमोशनल दर्द से जुड़ी पोस्ट और रील्स शेयर कीं। इस बीच उन्होंने अपने मंगेतर करण धनक को भी इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया, जिसके बाद दोनों के ब्रेकअप के कयास लगने लगे। मगर, अब जिया ने इस पर चुप्पी तोड़ी है।

विज्ञापन
Trending Videos

Actress Jiyaa Shankar Break Silence On breakup rumours with fiance Kaaran Dhanak shares romantic Photos
जिया शंकर-करण - फोटो : इंस्टाग्राम

जिया ने करण को फिर से किया फॉलो
जिया शंकर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने अपनी और करण धनक की कुछ बेहद रोमांटिक तस्वीरें साझा की हैं और एक लंबा नोट लिखा है। इस बीच देखा गया है कि जिया ने करण को इंस्टाग्राम पर भी फिर से फॉलो कर लिया है। जिया ने अपने इंस्टा पोस्ट में रिश्तों, जिंदगी और सुकून को लेकर बात की है।

विज्ञापन
विज्ञापन

Actress Jiyaa Shankar Break Silence On breakup rumours with fiance Kaaran Dhanak shares romantic Photos
जिया शंकर-करण - फोटो : इंस्टाग्राम

बोलीं- 'हम परफेक्ट नहीं हैं'
जिया शंकर ने पोस्ट के साथ नोट लिखा है, 'अगर किसी ने आपको यह नहीं बताया कि जब आप साथ रहना सीख रहे होंगे तो जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी, तो मैं आपको बता दूं कि यह कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं है। हम ज्यादातर कपल्स बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी-कभी बहुत लड़ते भी हैं। हमारे बीच कुछ अलग बातें हैं और हम बस एक-दूसरे के लिए बेहतर बनना सीख रहे हैं। हम परफेक्ट नहीं हैं। हम बस इंसान हैं, जिन्हें प्यार हुआ और हमने एक-दूसरे को चुना'।

विज्ञापन

Actress Jiyaa Shankar Break Silence On breakup rumours with fiance Kaaran Dhanak shares romantic Photos
जिया शंकर-करण - फोटो : इंस्टाग्राम
ब्रेकअप की अफवाहों को बताया बेबुनियाद

जिया ने आगे लिखा है, 'हम सबसे अच्छे दोस्त हैं और आखिर में बस यही उम्मीद करते हैं कि हम इसे समझ लें और इस जिंदगी में साथ आगे बढ़ें। अब से मैं अपने सोशल मीडिया पर जो कुछ भी शेयर करूंगी, उसमें ज्यादा सतर्क रहूंगी, ताकि किसी भी तरह की सोच या बेबुनियाद अफवाहों के लिए कोई जगह न बचे। लेकिन, मेरे मंगेतर या हमारे रिश्ते के बारे में जो कुछ भी कहा गया है, उसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। चलो अब प्यार और करुणा के साथ आगे बढ़ते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? मैं दुआ करती हूं कि आप सभी को मोहब्बत मिले और जिंदगी में सुकून मिले। उम्मीद है कि आपको वह प्यार मिले, जो आपके लिए एकदम सही हो।

Actress Jiyaa Shankar Break Silence On breakup rumours with fiance Kaaran Dhanak shares romantic Photos
जिया शंकर-करण - फोटो : इंस्टाग्राम

कौन हैं करण धनक?
जिया शंकर चर्चित टेलीविजन अभिनत्री हैं। उन्हें 'मेरी हानिकारक बीवी', 'प्यार तूने क्या किया' और 'लाल इश्क' जैसे शो में देखा गया है। 'बिग बॉस ओटीटी' का भी वे हिस्सा रही हैं। वहीं, करण धनक अमेरिका में रहने वाले उद्यमी हैं। करण और जिया की सगाई इस साल अगस्त में हुई थी।
 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Jiyaa Shankar (@jiyaashankarofficial)


विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Entertainment news in Hindi related to bollywood, television, hollywood, movie reviews, etc. Stay updated with us for all breaking news from Entertainment and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed