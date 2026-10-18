जेलर 2: दुनियाभर में तीन दिन में कमाए 300 करोड़, क्या नया रिकॉर्ड बनाएंगे रजनीकांत? जानें अब तक कितनी हुई कमाई

किस भाषा में कितना कारोबार

शनिवार को तमिल सिनेमाघरों में फिल्म का जादू अच्छी तरह चल रहा है। फिल्म की रात के शो में सबसे अधिक 90.08 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी रही। वहीं तेलुगु संस्करण की कुल ऑक्यूपेंसी 60.55 प्रतिशत रही। सुबह के शो में 38 प्रतिशत, दोपहर में 66.27 प्रतिशत और शाम में 63.18 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई। रात के शो में 74.73 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी रही। बात करें कमाई की तो तमिलनाडु ने 23 करोड़ रुपये की कुल कमाई की। केरल का योगदान 9 करोड़ रुपये रहा, जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का संयुक्त योगदान 9.75 करोड़ रुपये रहा। कर्नाटक ने 8.50 करोड़ रुपये का योगदान दिया और शेष भारत का योगदान 5.75 करोड़ रुपये रहा, जिससे तीसरे दिन का कुल राज्यवार कलेक्शन 56 करोड़ रुपये हो गया।