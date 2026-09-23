{"_id":"6ab39f32b94a2946140ca1e0","slug":"abhishek-bachchan-new-look-fans-swoon-after-seen-photos-on-social-media-2026-09-23","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"अभिषेक बच्चन: अभिनेता का नया लुक देखकर चौंके फैंस, स्पोर्ट्स इवेंट से वायरल हुई तस्वीरें","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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वहां से उनकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनमें अभिषेक का बदला हुआ लुक फैंस का ध्यान खींच रहा है। तस्वीरें सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उनके नए अंदाज को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। विज्ञापन बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल, इस बार उनके चर्चा में आने की वजह निजी या पेशेवर जिंदगी नहीं, बल्कि उनका बदला हुआ लुक है। एक्टर हाल ही में यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग (ETPL) स्पोर्ट्स इवेंट का हिस्सा बने।

नए लुक ने खींचा फैंस का ध्यानत

वायरल तस्वीरों में अभिषेक बच्चन का लुक पहले के मुकाबले काफी अलग नजर आ रहा है। ईटीपीएल के इवेंट में लीग के को-फाउंडर अभिषेक बच्चन ने नेवी सूट पहना। उन्होंने इसके साथ डार्क सनग्लासेस पहना और साथ ही उनका हेयरस्टाइल भी बदला हुआ दिखाई दिया।

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इस फोटो में अभिनेता राहुल द्रविड़ के साथ दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में अभिषेक बच्चन और रोहन गावस्कर बालकनी में साथ खड़ें होकर पोज देते हुए नजर आ रहे हैं।इस फोटो में अभिनेता राहुल द्रविड़ के साथ दिखाई दे रहे हैं।

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