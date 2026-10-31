संजय गुप्ता का निधन: नहीं रहे 'कांटे' और 'काबिल' फेम निर्देशक, किचन में मिला शव; कब होगा अंतिम संस्कार?

पुलिस ने क्या कहा?

वर्सोवा पुलिस थाना क्षेत्र की तरफ से जानकारी दी गई है कि हिंदी फिल्मों के निर्माता संजय गुप्ता बीती रात संतुलन बिगड़ने से गिर गए। घर पर हुए इस हादसे में उनके सिर में चोट लग गई। खून बहने के कारण उनकी मौत हो गई। घटना के समय उनके साथ बंगले में उनकी पत्नी, दोनों बच्चे और घरेलू सहायिका मौजूद थे। हालांकि, रात में परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे और इस कारण किसी को घटना की जानकारी नहीं हुई। सुबह इस हादसे का पता चला। परिवार की ओर से किसी तरह का संदेह या शिकायत नहीं जताई गई है। संजय गुप्ता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वर्सोवा पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु के मामले में जांच शुरू कर दी है।



चौंकाने वाला खुलासा, किचन में फिसलने से लगी चोट

शुरुआती चर्चाओं में उनके निधन की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई जा रही थी, लेकिन अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उनकी मौत किचन में फिसलकर गिरने और सिर में गंभीर चोट लगने के कारण हुई हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, संजय गुप्ता रात में अपने दूसरे मंजिल स्थित कमरे से नीचे पहली मंजिल पर कुछ खाने या पानी पीने के लिए आए थे। इसी दौरान कथित तौर पर वह किचन में फिसलकर गिर गए। गिरने के दौरान उनका सिर किचन के प्लेटफॉर्म से टकरा गया, जिससे सिर से काफी खून बहने लगा।

बताया जा रहा है कि सिर से खून निकलने के बाद उन्होंने कहीं बैठने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने अपनी शर्ट उतारकर उससे खून पोंछने की भी कोशिश की। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सुबह करीब 8:30 बजे उनका शव किचन में बैठने जैसी झुकी हुई अवस्था में मिला।







परिवार के लोग सो रहे थे, मेड के पहुंचने पर सामने आई घटना

रिपोर्ट के अनुसार, जिस समय यह घटना हुई, उस वक्त परिवार के सदस्य सो रहे थे। सुबह घर में काम करने वाली सहायिका के पहुंचने पर संजय गुप्ता के निधन की जानकारी सामने आई। संजय गुप्ता की मौत को लेकर अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उन्हें पहले कार्डियक अरेस्ट आया था, जिसके बाद वह गिरे, या फिर गिरने से सिर में लगी गंभीर चोट उनकी मौत की वजह बनी?

फिल्ममेकर के करीबी सूत्र के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कार्डियक अरेस्ट गिरने से पहले आया था या बाद में। मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।



राकेश रोशन सबसे पहले पहुंचने वालों में शामिल

संजय गुप्ता के अचानक निधन की खबर से बॉलीवुड में शोक की लहर है। संजय गुप्ता के निधन की खबर मिलने के बाद राकेश रोशन उनके घर पहुंचे। रिपोर्ट के मुताबिक, संजय गुप्ता का शव पोस्टमार्टम के लिए मुंबई के कूपर अस्पताल ले जाया गया है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया दोपहर में होने की संभावना जताई गई थी। फिलहाल उनकी मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम और मेडिकल रिपोर्ट से ही स्पष्ट होगी।