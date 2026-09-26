यूपीटीईटी 2026: सर्टिफिकेट में हो गई है गलती? इन चार डिटेल्स को करा सकते हैं ठीक, जानें प्रक्रिया और शुल्क

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 क्वालिफाई कर चुके हैं और अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिया है, लेकिन उसमें नाम, पिता/पति का नाम, जन्मतिथि या कैटेगरी जैसी जानकारी गलत दर्ज हो गई है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने ऐसे उम्मीदवारों के लिए सर्टिफिकेट में correction की सुविधा शुरू कर दी है। इसके लिए उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर संशोधित सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। आयोग ने इसके संबंध में आधिकारिक नोटिस जारी किया है।

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