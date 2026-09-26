फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Education ›   UPTET 2026: Errors in Certificate? Know the 4 Details You Can Get Corrected

यूपीटीईटी 2026: सर्टिफिकेट में हो गई है गलती? इन चार डिटेल्स को करा सकते हैं ठीक, जानें प्रक्रिया और शुल्क

Sat, 26 Sep 2026 11:58 AM IST
शाहीन परवीन एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शाहीन परवीन Updated Sat, 26 Sep 2026 11:58 AM IST
सार

यूपीटीईटी 2026 के सर्टिफिकेट में अगर किसी जानकारी में गलती हो गई है, तो उम्मीदवार उसमें सुधार करा सकते हैं। प्रमाणपत्र में नाम, जन्मतिथि समेत निर्धारित विवरणों में संशोधन के लिए अभ्यर्थियों को तय प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करना

विज्ञापन
UPTET 2026: Errors in Certificate? Know the 4 Details You Can Get Corrected
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Adobe Stock

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 क्वालिफाई कर चुके हैं और अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिया है, लेकिन उसमें नाम, पिता/पति का नाम, जन्मतिथि या कैटेगरी जैसी जानकारी गलत दर्ज हो गई है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने ऐसे उम्मीदवारों के लिए सर्टिफिकेट में correction की सुविधा शुरू कर दी है। इसके लिए उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर संशोधित सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। आयोग ने इसके संबंध में आधिकारिक नोटिस जारी किया है।

विज्ञापन

इन डिटेल्स में करा सकते हैं सुधार

UPTET 2026 के सर्टिफिकेट में दर्ज व्यक्तिगत जानकारी में गलती होने पर अभ्यर्थी उसमें correction करा सकते हैं। सर्टिफिकेट में दी गई जानकारी टीईटी आवेदन फॉर्म में दर्ज विवरण के आधार पर तैयार की गई है।

विज्ञापन


आयोग की ओर से अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट में नाम, पिता/पति का नाम, जन्मतिथि और वर्ग/कैटेगरी में सुधार कराने की सुविधा दी गई है। इसके लिए अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

कितना लगेगा शुल्क?

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 सर्टिफिकेट में सुधार के लिए 200 रुपये संशोधन शुल्क निर्धारित किया गया है। यह शुल्क संशोधित सर्टिफिकेट जारी करने के लिए ऑनलाइन जमा करना होगा। आयोग के अनुसार, सर्टिफिकेट में एक बार संशोधन के बाद दोबारा सुधार का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आवेदन सबमिट करने से पहले सभी जानकारी अच्छी तरह जांच लें।

कैसे करें संशोधन?

  • सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल certificates.upessc.org पर जाएं।
  • यहां अपना रोल नंबर, जन्मतिथि और सिक्योरिटी कोड दर्ज करके लॉगिन करें।
  • लॉगिन करने के बाद Request Correction विकल्प पर क्लिक करें।
  • अब जिस जानकारी में गलती है, उसे सही विवरण के साथ दर्ज करें।
  • इसके बाद निर्धारित संशोधन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
  • शुल्क भुगतान के बाद correction application को Submit कर दें।
  • आवेदन सबमिट होने के बाद उसका रिकॉर्ड/रसीद सुरक्षित रख लें।
विज्ञापन
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें शिक्षा समाचार आदि से संबंधित ब्रेकिंग अपडेट।

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed