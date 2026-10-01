जीके क्विज: आज ही के दिन हुई थी यूपीएससी की स्थापना, पहले कुछ और था इस आयोग का नाम, कौन थे पहले अध्यक्ष?
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Thu, 01 Oct 2026 10:27 AM IST
सार
संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी आज 100 साल का हो गया है। 1 अक्तूबर 1926 को देश में पहली लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। क्या आप जानते हैं कि तब इसका नाम क्या था और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? आइए, 10 सवालों से अपनी सामान्य ज्ञान की जानकारी को परखिए...
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विस्तार
1 अक्तूबर 1926 को भारत में पहले लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। वर्ष 2026 में आयोग अपनी संस्थागत यात्रा के 100 साल पूरे कर रहा है। यूपीएससी की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, पहले लोक सेवा आयोग की स्थापना इसी तारीख को हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष सर रॉस बार्कर थे।
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इसी 100 साल पूरे होने के अवसर पर साल भर शताब्दी समारोह आयोजित किए गए। इन समारोहों की शुरुआत 1 अक्तूबर 2025 से हुई थी और इनका समापन आज यानी 1 अक्तूबर 2026 को हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शताब्दी समारोह में शामिल होंगे और सभा को संबोधित करेंगे।
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अब बारी है जीके क्विज की। देखते हैं आपको यूपीएससी के इतिहास और संविधान से जुड़े कितने सवालों के जवाब पता हैं...
सवाल 1: भारत में पहली लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी?
A. 1 जनवरी 1926
B. 1 अक्तूबर 1926
C. 15 अगस्त 1947
D. 26 जनवरी 1950
सही उत्तर: B. 1 अक्तूबर 1926
भारत में पहली लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्तूबर 1926 को हुई थी। वर्ष 2026 में इस संस्थागत यात्रा के 100 साल पूरे हो रहे हैं।
सवाल 2: 1926 में स्थापित लोक सेवा आयोग का शुरुआती नाम क्या था?
A. संघ लोक सेवा आयोग
B. केंद्रीय लोक सेवा आयोग
C. लोक सेवा आयोग
D. संघीय लोक सेवा आयोग
सही उत्तर: C. लोक सेवा आयोग
1 अक्तूबर 1926 को स्थापित आयोग का शुरुआती नाम लोक सेवा आयोग था। बाद में भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई।
सवाल 3: भारत में पहली लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे?
A. सर रॉस बार्कर
B. सर डेविड पेट्री
C. एफ.डब्ल्यू. रॉबर्टसन
D. एच.के. कृपलानी
सही उत्तर: A. सर रॉस बार्कर
सर रॉस बार्कर भारत में पहली लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष थे। यह तथ्य यूपीएससी के इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों में शामिल किया जा सकता है।
सवाल 4: संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी?
A. भारत सरकार अधिनियम, 1909
B. भारत सरकार अधिनियम, 1919
C. भारत सरकार अधिनियम, 1935
D. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947
सही उत्तर: C. भारत सरकार अधिनियम, 1935
भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। इससे पहले 1926 में भारत में पहली लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी।
सवाल 5: स्वतंत्रता के बाद संघीय लोक सेवा आयोग का क्या नाम हुआ?
A. केंद्रीय लोक सेवा आयोग
B. संघ लोक सेवा आयोग
C. राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग
D. भारतीय लोक सेवा आयोग
सही उत्तर: B. संघ लोक सेवा आयोग
स्वतंत्रता के बाद संघीय लोक सेवा आयोग का नाम संघ लोक सेवा आयोग हुआ। इसे ही संक्षेप में यूपीएससी कहा जाता है।
सवाल 6: संघ लोक सेवा आयोग को संवैधानिक दर्जा कब मिला?
A. 15 अगस्त 1947
B. 26 नवंबर 1949
C. 26 जनवरी 1950
D. 1 अक्तूबर 1950
सही उत्तर: C. 26 जनवरी 1950
26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ संघ लोक सेवा आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला।
सवाल 7: भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोगों से जुड़े प्रावधान किन अनुच्छेदों में हैं?
A. अनुच्छेद 300 से 310
B. अनुच्छेद 315 से 323
C. अनुच्छेद 324 से 329
D. अनुच्छेद 330 से 340
सही उत्तर: B. अनुच्छेद 315 से 323
भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोगों से जुड़े प्रावधान अनुच्छेद 315 से 323 में दिए गए हैं।
सवाल 8: संविधान का अनुच्छेद 320 किससे संबंधित है?
A. लोक सेवा आयोगों के कार्यों से
B. आयोग के सदस्यों के वेतन से
C. आयोग के मुख्यालय से
D. आयोग की रिपोर्ट पेश करने से
सही उत्तर: A. लोक सेवा आयोगों के कार्यों से
अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कार्यों से संबंधित है। यह यूपीएससी और लोक सेवा आयोगों से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
सवाल 9: यूपीएससी का मुख्यालय कहां स्थित है?
A. नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
B. धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली
C. संसद भवन, नई दिल्ली
D. राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
सही उत्तर: B. धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली
संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली में स्थित है।
सवाल 10: 1 अक्तूबर 2026 को यूपीएससी से जुड़ा कौन-सा खास अवसर है?
A. यूपीएससी की नई परीक्षा प्रणाली की शुरुआत
B. यूपीएससी के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों का समापन
C. यूपीएससी के नए मुख्यालय का उद्घाटन
D. नई भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत
सही उत्तर: B. यूपीएससी के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों का समापन
यूपीएससी की स्थापना 1 अक्तूबर 1926 को हुई थी। इसके 100 साल पूरे होने के अवसर पर शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम 1 अक्तूबर 2025 से 1 अक्तूबर 2026 तक आयोजित किए गए। आज यानी 1 अक्तूबर 2026 को इन एक साल लंबे कार्यक्रमों का समापन हो रहा है।
A. 1 जनवरी 1926
B. 1 अक्तूबर 1926
C. 15 अगस्त 1947
D. 26 जनवरी 1950
सही उत्तर: B. 1 अक्तूबर 1926
भारत में पहली लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्तूबर 1926 को हुई थी। वर्ष 2026 में इस संस्थागत यात्रा के 100 साल पूरे हो रहे हैं।
सवाल 2: 1926 में स्थापित लोक सेवा आयोग का शुरुआती नाम क्या था?
A. संघ लोक सेवा आयोग
B. केंद्रीय लोक सेवा आयोग
C. लोक सेवा आयोग
D. संघीय लोक सेवा आयोग
सही उत्तर: C. लोक सेवा आयोग
1 अक्तूबर 1926 को स्थापित आयोग का शुरुआती नाम लोक सेवा आयोग था। बाद में भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई।
सवाल 3: भारत में पहली लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे?
A. सर रॉस बार्कर
B. सर डेविड पेट्री
C. एफ.डब्ल्यू. रॉबर्टसन
D. एच.के. कृपलानी
सही उत्तर: A. सर रॉस बार्कर
सर रॉस बार्कर भारत में पहली लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष थे। यह तथ्य यूपीएससी के इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों में शामिल किया जा सकता है।
सवाल 4: संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी?
A. भारत सरकार अधिनियम, 1909
B. भारत सरकार अधिनियम, 1919
C. भारत सरकार अधिनियम, 1935
D. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947
सही उत्तर: C. भारत सरकार अधिनियम, 1935
भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। इससे पहले 1926 में भारत में पहली लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी।
सवाल 5: स्वतंत्रता के बाद संघीय लोक सेवा आयोग का क्या नाम हुआ?
A. केंद्रीय लोक सेवा आयोग
B. संघ लोक सेवा आयोग
C. राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग
D. भारतीय लोक सेवा आयोग
सही उत्तर: B. संघ लोक सेवा आयोग
स्वतंत्रता के बाद संघीय लोक सेवा आयोग का नाम संघ लोक सेवा आयोग हुआ। इसे ही संक्षेप में यूपीएससी कहा जाता है।
सवाल 6: संघ लोक सेवा आयोग को संवैधानिक दर्जा कब मिला?
A. 15 अगस्त 1947
B. 26 नवंबर 1949
C. 26 जनवरी 1950
D. 1 अक्तूबर 1950
सही उत्तर: C. 26 जनवरी 1950
26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ संघ लोक सेवा आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला।
सवाल 7: भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोगों से जुड़े प्रावधान किन अनुच्छेदों में हैं?
A. अनुच्छेद 300 से 310
B. अनुच्छेद 315 से 323
C. अनुच्छेद 324 से 329
D. अनुच्छेद 330 से 340
सही उत्तर: B. अनुच्छेद 315 से 323
भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोगों से जुड़े प्रावधान अनुच्छेद 315 से 323 में दिए गए हैं।
सवाल 8: संविधान का अनुच्छेद 320 किससे संबंधित है?
A. लोक सेवा आयोगों के कार्यों से
B. आयोग के सदस्यों के वेतन से
C. आयोग के मुख्यालय से
D. आयोग की रिपोर्ट पेश करने से
सही उत्तर: A. लोक सेवा आयोगों के कार्यों से
अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कार्यों से संबंधित है। यह यूपीएससी और लोक सेवा आयोगों से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
सवाल 9: यूपीएससी का मुख्यालय कहां स्थित है?
A. नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
B. धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली
C. संसद भवन, नई दिल्ली
D. राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
सही उत्तर: B. धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली
संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली में स्थित है।
सवाल 10: 1 अक्तूबर 2026 को यूपीएससी से जुड़ा कौन-सा खास अवसर है?
A. यूपीएससी की नई परीक्षा प्रणाली की शुरुआत
B. यूपीएससी के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों का समापन
C. यूपीएससी के नए मुख्यालय का उद्घाटन
D. नई भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत
सही उत्तर: B. यूपीएससी के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों का समापन
यूपीएससी की स्थापना 1 अक्तूबर 1926 को हुई थी। इसके 100 साल पूरे होने के अवसर पर शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम 1 अक्तूबर 2025 से 1 अक्तूबर 2026 तक आयोजित किए गए। आज यानी 1 अक्तूबर 2026 को इन एक साल लंबे कार्यक्रमों का समापन हो रहा है।
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परीक्षा के लिए याद रखें यूपीएससी से जुड़े ये तथ्य
अगर आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इन तथ्यों को एक साथ याद कर सकते हैं:
- स्थापना: 1 अक्तूबर 1926
- शुरुआती नाम: लोक सेवा आयोग
- पहले अध्यक्ष: सर रॉस बार्कर
- संघीय लोक सेवा आयोग: भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत
- स्वतंत्रता के बाद नाम: संघ लोक सेवा आयोग
- संवैधानिक दर्जा: 26 जनवरी 1950
- संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 315 से 323
- अनुच्छेद 315: संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग
- अनुच्छेद 316: अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति व कार्यकाल
- अनुच्छेद 317: सदस्यों को हटाने और निलंबित करने से जुड़े प्रावधान
- अनुच्छेद 320: लोक सेवा आयोगों के कार्य
- अनुच्छेद 322: आयोग के खर्च
- अनुच्छेद 323: लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट
- मुख्यालय: धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली
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