एमपीएससी: परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों के बीच बड़ा फैसला, सचिव महेंद्र हरपलकर की प्रतिनियुक्ति खत्म

महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) के सचिव महेंद्र उत्तमराव हरपालकर की प्रतिनियुक्ति खत्म कर दी है। सरकार का यह फैसला आयोग की ओर से आयोजित परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक और कथित अनियमितताओं के आरोपों के बीच आया है। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 1 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश जारी किया गया।

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आदेश के अनुसार, सचिव स्तर के अधिकारी महेंद्र हरपालकर को दो साल के लिए प्रतिनियुक्ति पर महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग में सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था। अब उनकी प्रतिनियुक्ति समय से पहले समाप्त कर दी गई है।