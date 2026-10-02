नीट यूजी 2027 की तैयारी तेज: शिक्षा मंत्री ने एनटीए से लिया अपडेट, बैठक में किन मुद्दों पर हुई चर्चा?

उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ भी हुई अलग बैठक, क्या हुई बात?

प्रल्हाद जोशी ने उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ अलग बैठक भी की। इसमें उच्च शिक्षा क्षेत्र से जुड़े मामलों पर चर्चा हुई। साथ ही उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की गई, जिन पर आगे विशेष ध्यान देने की जरूरत है।



प्रल्हाद जोशी ने सामाजिक मंच पर बैठक की जानकारी साझा करते हुए कहा, "उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उच्च शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विषयों पर चर्चा की और उन प्रमुख क्षेत्रों का आकलन किया, जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तेजी से बदलती दुनिया में हमारे युवाओं को मिलने वाले अवसरों के लिए तैयार करने में नवाचार, बदलाव के अनुरूप ढलने की क्षमता और विद्यार्थी-केंद्रित दृष्टिकोण के महत्व पर जोर दिया।"