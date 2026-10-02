एनएमएमएस छात्रवृत्ति: आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्तूबर, इसके बाद इन तारीखों पर होगा सत्यापन; नोट कर लें शेड्यूल

किन स्कूलों के छात्र छात्रवृत्ति के पात्र हैं?

एनएमएमएस के तहत निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले ऐसे छात्र पात्र हो सकते हैं, जो इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं:

राज्य सरकार के स्कूल

सरकार से सहायता प्राप्त स्कूल

स्थानीय निकायों की ओर से संचालित स्कूल



पात्रता की अन्य शर्तें पूरी करना भी जरूरी है। चयन परीक्षा में सफल होने के बाद ही छात्र छात्रवृत्ति के लिए चयनित किए जाएंगे। जिन पात्र छात्रों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उन्हें 31 अक्तूबर की अंतिम तारीख का ध्यान रखना चाहिए। वहीं, जिन छात्रों ने आवेदन पहले ही जमा कर दिया है, उन्हें आगे की सत्यापन प्रक्रिया पर नजर रखनी होगी।