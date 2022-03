{"_id":"6232ffe6adcd7e55f05a89a9","slug":"up-board-exams-2022-upmsp-released-admit-card-for-up-board-10th-12th-board-exams-2022","type":"story","status":"publish","title_hn":"UP Board Admit Card 2022 : उत्तर प्रदेश दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी, यहां पढ़ें ","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}

UP Board Admit Card 2022: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने दसवीं और बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र को जारी कर दिया है। इसे लेकर UPMSP ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जानकारी भी साझा की है। इसी वेबसाइट पर छात्रों के प्रवेश पत्र उपलब्ध कराए गए हैं। हम आपको इस खबर मे बताएंगे कि कैसे बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं।



UP Board Admit Card 20222: स्कूल डाउनलोड कर सकेंगे प्रवेश पत्र

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए गए प्रवेश पत्र को संबंधित स्कूलों द्वारा अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकेगा। स्कूल प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर के मुहर और हस्ताक्षर के साथ छात्रों को सौपेंगे।



UP Board Exams 2022: कब होगी परीक्षा?

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा दसवीं और बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा का आयोजन 24 मार्च, 2022 से किया जाएगा। छात्र इस बात का ध्यान रखें कि प्रवेश पत्र परीक्षा के लिहाज से बेहद अहम दस्तावेज है। बिना इसके छात्रों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। छात्रों को प्रवेश पत्र पर बताए गए सभी जरूरी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए परीक्षा में भाग लेना होगा।



UP Board Exams 2022: लाखों छात्र हो रहे हैं शामिल

अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से आयोजित की जा रही दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षा में 53 लाख से अधिक छात्रों ने अपना पंजीयन कराया है। इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को देखते हुए शिक्षा परिषद ने राज्यभर में लगभग 8700 परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था की है। परीक्षा का आयोजन सभी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए किया जा रहा है।