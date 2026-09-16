ऊर्जामंथन: सौर ऊर्जा से हरित हाइड्रोजन तक, राष्ट्रीय क्विज में परखें अपना ज्ञान; जीतने पर मिलेंगे एक लाख रुपये

UGC's Quiz On Renewable Energy: भारत में स्वच्छ ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर युवाओं की समझ बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्विज आयोजित की जा रही है। इसका नाम ‘आरई:थिंक-थिंक बियॉन्ड एनर्जी’ यानी ‘ऊर्जा मंथन’ राष्ट्रीय क्विज 2026 है। इस क्विज का आयोजन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से किया जा रहा है। नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका ज्ञान सहयोगी है।

विज्ञापन