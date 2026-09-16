श्रेयस योजना: उच्च शिक्षा में पिछड़े-दलित छात्रों को 3509 करोड़ की मदद, कहां-कितना खर्चा, कितनों को मिला लाभ?

SHREYAS Scheme: केंद्र सरकार एससी और ओबीसी विद्यार्थियों के शैक्षणिक सशक्तीकरण के लिए छात्रवृत्ति और सहायता से जुड़े कार्यक्रम चला रही है। इनमें छात्रवृत्ति फॉर हायर एजुकेशन फॉर यंग अचीवर्स स्कीम (Scholarships for Higher Education for Young Achievers Scheme) प्रमुख है। इसके तहत विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से लेकर उच्च शिक्षा, विदेश में पढ़ाई और शोध तक के लिए सहायता दी जाती है।

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केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने यह जानकारी दी है कि पिछले वर्षों में इस योजना के तहत कितना खर्च हुआ, किन घटकों पर हुआ और कितने विद्यार्थियों तक इसका लाभ पहुंचा है।