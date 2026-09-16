यूजीसी: भौतिकी शोधकर्ताओं के लिए बड़ा अवसर, आर. श्रीनिवासन पुरस्कार के लिए नामांकन शुरू, कौन कर सकता है आवेदन?

Professor R Srinivasan Award 2026: यूजीसी-डीएई वैज्ञानिक अनुसंधान संघ, इंदौर ने कम तापमान भौतिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रोफेसर आर. श्रीनिवासन पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। यह वार्षिक पुरस्कार प्रयोगात्मक कम तापमान भौतिकी में उल्लेखनीय योगदान को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है।

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आधिकारिक जानकारी के अनुसार, पुरस्कार के लिए वही कार्य मान्य होगा जो भारत में किया गया हो। पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र के साथ 20,000 रुपये की नकद राशि दी जाएगी।