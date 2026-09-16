हरजोत कौर बम्हरा को बीपीएससी की कमान: 1992 बैच की आईएएस अधिकारी, एमए-एमफिल के बाद किया यूपीएससी का रुख

IAS Harjot Kaur Bamhrah Education: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हरजोत कौर बम्हरा को दी गई है। रवि परमार के छुट्टी पर जाने के बाद सरकार ने बीपीएससी की कमान हरजोत कौर बम्हरा को सौंपी है। वह 1992 बैच की बिहार कैडर की भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं।

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लंबे प्रशासनिक करियर के दौरान हरजोत कौर बम्हरा ने बिहार में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। वह जिलाधिकारी से लेकर विभागों में वरिष्ठ प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं।