हरजोत कौर बम्हरा को बीपीएससी की कमान: 1992 बैच की आईएएस अधिकारी, एमए-एमफिल के बाद किया यूपीएससी का रुख
IAS Harjot Kaur Bamhrah: बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रवि परमार के छुट्टी पर जाने के बाद वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हरजोत कौर बम्हरा को बीपीएससी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे 1992 बैच की बिहार कैडर की अधिकारी हैं और कई अहम पदों पर काम कर चुकी हैं।
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IAS Harjot Kaur Bamhrah Education: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हरजोत कौर बम्हरा को दी गई है। रवि परमार के छुट्टी पर जाने के बाद सरकार ने बीपीएससी की कमान हरजोत कौर बम्हरा को सौंपी है। वह 1992 बैच की बिहार कैडर की भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं।
लंबे प्रशासनिक करियर के दौरान हरजोत कौर बम्हरा ने बिहार में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। वह जिलाधिकारी से लेकर विभागों में वरिष्ठ प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं।
कौन हैं हरजोत कौर बम्हरा?
हरजोत कौर बम्हरा 1992 बैच की बिहार कैडर की आईएएस अधिकारी हैं। उनका जन्म 11 मई 1967 को हुआ था। वह महाराष्ट्र की रहने वाली हैं।
उन्होंने अपने प्रशासनिक करियर में राज्य और केंद्र की प्रतिनियुक्ति के दौरान कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं। बिहार सरकार में भी वह कई अहम पदों पर काम कर चुकी हैं।
किन महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुकी हैं?
हरजोत कौर बम्हरा के लंबे प्रशासनिक करियर में कई महत्वपूर्ण पद शामिल रहे हैं। उन्होंने कटिहार और बेगूसराय में जिलाधिकारी के रूप में काम किया है।
इसके अलावा वह महिला एवं बाल विकास निगम की प्रबंध निदेशक भी रह चुकी हैं। उन्होंने खान एवं भूतत्व विभाग और समाज कल्याण विभाग में अपर मुख्य सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी जिम्मेदारी संभाली है।
हरजोत कौर बम्हरा की पढ़ाई कितनी है?
- हरजोत कौर बम्हरा ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एमए की डिग्री हासिल की है।
- एमए के बाद उन्होंने अंतरराष्ट्रीय अध्ययन की शिक्षा ग्रहण की और एमफिल किया।
- इसके अलावा उन्होंने आईएआईएलडी से अंतरराष्ट्रीय कानून में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी प्राप्त किया है।
अब बीपीएससी की जिम्मेदारी
बिहार में हालिया प्रशासनिक बदलावों के बीच हरजोत कौर बम्हरा को बिहार लोक सेवा आयोग की जिम्मेदारी दिए जाने की खबर सामने आई है। रवि परमार के छुट्टी पर जाने के बाद सरकार ने उन्हें आयोग की कमान सौंपी है।
बीपीएससी राज्य में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़ा महत्वपूर्ण आयोग है। ऐसे में आयोग की जिम्मेदारी मिलने के साथ हरजोत कौर बम्हरा के प्रशासनिक अनुभव की भी अहम भूमिका रहेगी।
पति भी हैं आईएएस अधिकारी
हरजोत कौर बम्हरा के पति दीपक कुमार सिंह भी बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। वह भी 1992 बैच के आईएएस अफसर हैं।
इस तरह हरजोत कौर बम्हरा का प्रशासनिक करियर बिहार सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों और जिम्मेदारियों से जुड़ा रहा है। अब उन्हें बिहार लोक सेवा आयोग की कमान सौंपी गई है।
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