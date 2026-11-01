यूजीसी नेट दिसंबर 2026: फीस जमा करने की तारीख बढ़ी, आज रात 11:50 बजे तक मौका, जानें पूरी प्रक्रिया

एनटीए ने साफ किया है कि फीस जमा करने के लिए बढ़ाया गया समय केवल पहले से आवेदन जमा कर चुके उम्मीदवारों के लिए है। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक पंजीकरण नहीं किया है या अपना आवेदन फॉर्म जमा नहीं किया है, वे इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे। ऑनलाइन पंजीकरण, आवेदन फॉर्म जमा करने और फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने की प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2026 को रात 11:50 बजे बंद हो चुकी है। इसलिए नए उम्मीदवारों के लिए आवेदन का कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया गया है। यह बदलाव सिर्फ परीक्षा शुल्क जमा करने की समय-सीमा में किया गया है।

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फीस जमा करने के लिए क्या करना होगा?

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फीस भरने के बाद कौन-सा दस्तावेज संभालकर रखें?

परेशानी होने पर कहां संपर्क करें?

जिन उम्मीदवारों का फॉर्म पहले ही जमा हो चुका है, वे यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर फीस का भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए अपने आवेदन से जुड़ी जानकारी के जरिए लॉग इन करें और भुगतान की प्रक्रिया पूरी करें। उम्मीदवारों को ध्यान रखना होगा कि फीस का भुगतान आज यानी 1 नवंबर की रात 11:50 बजे तक सफल होना जरूरी है। केवल भुगतान का प्रयास करना काफी नहीं होगा। इसलिए लेन-देन पूरा होने के बाद उसकी स्थिति जरूर जांच लें। भुगतान में किसी तरह की गलती होने पर समय रहते दोबारा जांच करें।परीक्षा शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान करने के बाद उम्मीदवारों को पुष्टि पृष्ठ डाउनलोड करना चाहिए। यह पृष्ठ इस बात का प्रमाण है कि उनकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। एनटीए ने भी उम्मीदवारों को भुगतान के बाद पुष्टि पृष्ठ डाउनलोड करके सुरक्षित रखने की सलाह दी है। इसका प्रिंट निकालकर अपने पास रखना भी बेहतर रहेगा। आगे परीक्षा से जुड़ी किसी जानकारी या आवेदन की स्थिति जांचने के दौरान इसकी जरूरत पड़ सकती है। यदि भुगतान के बाद पुष्टि पृष्ठ नहीं बनता है, तो उम्मीदवारों को अपनी भुगतान स्थिति की जांच करनी चाहिए और आधिकारिक सहायता लेनी चाहिए।फीस जमा करते समय किसी तरह की तकनीकी परेशानी आने पर उम्मीदवार एनटीए से संपर्क कर सकते हैं। यूजीसी नेट दिसंबर 2026 से जुड़ी जानकारी के लिए एनटीए का आधिकारिक संपर्क नंबर 011-40759000 है। उम्मीदवार अपनी समस्या ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। इसके लिए ugcnet@nta.ac.in पर संपर्क किया जा सकता है। ध्यान रखें कि फीस जमा करने की बढ़ी हुई समय-सीमा आज रात 11:50 बजे समाप्त हो जाएगी। इसलिए पात्र उम्मीदवार आखिरी समय तक इंतजार न करें और भुगतान पूरा करके पुष्टि पृष्ठ सुरक्षित रख लें। आगे की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचनाएं देखते रहें।