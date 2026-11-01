यूजीसी नेट दिसंबर 2026: फीस जमा करने की तारीख बढ़ी, आज रात 11:50 बजे तक मौका, जानें पूरी प्रक्रिया
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Sun, 01 Nov 2026 11:05 AM IST
सार
यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के आवेदन की फीस जमा करने से चूक गए उम्मीदवारों के लिए राहत की खबर है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने शुल्क भुगतान की समय-सीमा बढ़ा दी है। अब पहले से फॉर्म जमा कर चुके उम्मीदवार 1 नवंबर की रात 11:50 बजे तक फीस भर सकते हैं। जानें किन अभ्यर्थियों को यह सुविधा मिलेगी और भुगतान में परेशानी होने पर कहां संपर्क करें।
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विस्तार
यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने राहत दी है। जिन अभ्यर्थियों ने अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा कर दिया था, लेकिन किसी वजह से परीक्षा शुल्क नहीं भर पाए थे, उन्हें अब एक और दिन का समय दिया गया है। एनटीए की 1 नवंबर 2026 की सूचना के मुताबिक, ऐसे उम्मीदवार आज रात 11:50 बजे तक फीस जमा कर सकते हैं। यह सुविधा सभी उम्मीदवारों के लिए नहीं है। इसका लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा, जिनका आवेदन फॉर्म पहले ही जमा हो चुका है।
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एनटीए ने साफ किया है कि फीस जमा करने के लिए बढ़ाया गया समय केवल पहले से आवेदन जमा कर चुके उम्मीदवारों के लिए है। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक पंजीकरण नहीं किया है या अपना आवेदन फॉर्म जमा नहीं किया है, वे इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे। ऑनलाइन पंजीकरण, आवेदन फॉर्म जमा करने और फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने की प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2026 को रात 11:50 बजे बंद हो चुकी है। इसलिए नए उम्मीदवारों के लिए आवेदन का कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया गया है। यह बदलाव सिर्फ परीक्षा शुल्क जमा करने की समय-सीमा में किया गया है।
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फीस जमा करने के लिए क्या करना होगा?जिन उम्मीदवारों का फॉर्म पहले ही जमा हो चुका है, वे यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर फीस का भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए अपने आवेदन से जुड़ी जानकारी के जरिए लॉग इन करें और भुगतान की प्रक्रिया पूरी करें। उम्मीदवारों को ध्यान रखना होगा कि फीस का भुगतान आज यानी 1 नवंबर की रात 11:50 बजे तक सफल होना जरूरी है। केवल भुगतान का प्रयास करना काफी नहीं होगा। इसलिए लेन-देन पूरा होने के बाद उसकी स्थिति जरूर जांच लें। भुगतान में किसी तरह की गलती होने पर समय रहते दोबारा जांच करें।
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