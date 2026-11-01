फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Education ›   CBSE Experience Centre Students Can Visit from November 3 Check How Schools Can Book Slots

सीबीएसई एक्सपिरियंस सेंटर: द्वारका में तैयार हुआ केंद्र, 3 नवंबर से छात्र कर सकेंगे भ्रमण; कैसे मिलेगी एंट्री?

Sun, 01 Nov 2026 04:38 PM IST
शिवम तिवारी अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Published by: शिवम तिवारी Updated Sun, 01 Nov 2026 04:38 PM IST
सार

सीबीएसई से जुड़े स्कूलों के विद्यार्थियों को विज्ञान, तकनीक और शिक्षा के नए रूपों को करीब से जानने का मौका मिलेगा। बोर्ड ने द्वारका स्थित एक्सपिरियंस सेंटर में तीन नवंबर से छात्रों के भ्रमण की व्यवस्था की है। स्कूल एक नवंबर से ऑनलाइन स्लॉट बुक कर सकेंगे। हर स्लॉट में शिक्षकों सहित अधिकतम 60 लोगों को प्रवेश मिलेगा। शुरुआती चरण में भ्रमण 30 नवंबर तक जारी रहेगा।
 

विज्ञापन
CBSE Experience Centre Students Can Visit from November 3 Check How Schools Can Book Slots
CBSE Experience Centre - फोटो : AI Generated

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से जुड़े स्कूलों के विद्यार्थियों को विज्ञान, तकनीक और शिक्षा में हो रहे बदलावों को करीब से समझने का मौका मिलने जा रहा है। बोर्ड ने द्वारका स्थित अपने कार्यालय में एक्सपिरियंस सेंटर तैयार किया है। यहां छात्र नई जानकारी को रोचक और गतिविधियों के जरिए समझ सकेंगे। इस केंद्र का उद्देश्य विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ विज्ञान, तकनीक और नए विचारों की दुनिया से जोड़ना है। छात्र यहां शिक्षा के पुराने दौर से लेकर आज की डिजिटल कक्षाओं तक के बदलावों के बारे में जान सकेंगे।
विज्ञापन


एक्सपिरियंस सेंटर में विद्यार्थियों को भारत में शिक्षा के विकास, उभरती तकनीकों, विज्ञान और नए आविष्कारों के बारे में जानकारी मिलेगी। यहां वे यह भी समझ सकेंगे कि आने वाले समय में तकनीक और शिक्षा किस तरह बदल सकती है। इसके साथ ही छात्रों को भविष्य में करियर के नए अवसरों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। केंद्र में शिक्षा के प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक डिजिटल कक्षाओं और भविष्य की तकनीक तक की जानकारी दी जाएगी। इससे विद्यार्थियों को पढ़ाई के विषयों को वास्तविक दुनिया से जोड़कर समझने में मदद मिलेगी।
विज्ञापन

भ्रमण कब से शुरू होगा?

सीबीएसई के अनुसार, शुरुआती चरण में तीन नवंबर से 30 नवंबर तक केवल बोर्ड से जुड़े स्कूलों के विद्यार्थियों को केंद्र में भ्रमण का अवसर मिलेगा। स्कूलों के लिए ऑनलाइन बुकिंग एक नवंबर 2026 से शुरू होगी। स्कूल अपनी सुविधा के अनुसार उपलब्ध तारीख और समय का चयन कर सकेंगे। बोर्ड ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे विद्यार्थियों को इस भ्रमण के लिए प्रोत्साहित करें। इससे छात्रों को कक्षा में पढ़ी जाने वाली बातों को नए तरीके से समझने और विज्ञान तथा तकनीक के प्रति रुचि बढ़ाने का अवसर मिल सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

स्कूल ऑनलाइन बुकिंग कैसे करेंगे?

स्कूल सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट www.cbse.gov.in पर जाकर बुकिंग कर सकेंगे। वेबसाइट पर परीक्षा संगम के स्कूल खंड में सीबीएसई एक्सपिरियंस सेंटर का विकल्प मिलेगा। स्कूल अपने सीबीएसई संबद्धता नंबर और ओसीएस पासवर्ड से लॉग-इन कर सकेंगे। इसके बाद उपलब्ध तारीख और समय का स्लॉट चुनकर भ्रमण की बुकिंग की जा सकेगी। स्कूलों को बुकिंग करते समय उपलब्ध स्लॉट और विद्यार्थियों की संख्या का ध्यान रखना होगा। हर स्लॉट में शिक्षकों सहित अधिकतम 60 लोगों को ही आने की अनुमति होगी।

एक स्लॉट में कितने लोग जा सकेंगे?

सीबीएसई ने प्रत्येक स्लॉट में शिक्षकों सहित अधिकतम 60 लोगों को प्रवेश देने की व्यवस्था की है। इसलिए स्कूलों को भ्रमण की योजना बनाते समय विद्यार्थियों और साथ जाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या का ध्यान रखना होगा। शुरुआती चरण में यह सुविधा केवल सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए है। बोर्ड ने स्कूलों से कहा है कि वे छात्रों को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। यह भ्रमण विद्यार्थियों को विज्ञान, तकनीक, शिक्षा और भविष्य के करियर से जुड़ी नई जानकारियां हासिल करने में मदद कर सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें शिक्षा समाचार आदि से संबंधित ब्रेकिंग अपडेट।

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed