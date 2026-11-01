सीएलएटी 2027: आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ी, अब 7 नवंबर तक भर सकेंगे फॉर्म; जानें पूरी प्रक्रिया

आवेदन कैसे पूरा करें?

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परीक्षा कब और कैसे होगी?

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क्लैट से किन पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिलेगा?

परीक्षा का ढांचा और अंक कैसे मिलेंगे?

उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। फॉर्म में मांगी गई जानकारी सही-सही दर्ज करें और जमा करने से पहले सभी विवरण जांच लें। निर्धारित परीक्षा शुल्क भी आखिरी तारीख से पहले जमा करना जरूरी है। अधूरे आवेदन या जिनका शुल्क सफलतापूर्वक जमा नहीं हुआ है, उन पर विचार नहीं किया जा सकता। आवेदन करते समय उम्मीदवारों को अपने जरूरी दस्तावेज और जानकारी पास रखनी चाहिए। फॉर्म जमा होने के बाद उसकी प्रति और शुल्क भुगतान की रसीद सुरक्षित रखना भी उपयोगी रहेगा, ताकि जरूरत पड़ने पर जानकारी देखी जा सके।क्लैट 2027 की परीक्षा 6 दिसंबर 2026 को दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा देशभर में तय किए गए केंद्रों पर ऑफलाइन, यानी कागज और पेन के माध्यम से होगी। परीक्षा की तारीख में बदलाव की जानकारी नहीं दी गई है। आवेदन पूरा करने के बाद उम्मीदवारों के पास तैयारी के लिए सीमित समय रहेगा। इसलिए उन्हें पढ़ाई की योजना बनाते समय परीक्षा की तारीख का ध्यान रखना चाहिए। प्रवेश पत्र, परीक्षा केंद्र और प्रवेश से जुड़ी आगे की सूचनाओं के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखते रहना जरूरी होगा।क्लैट देश की 26 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में कानून के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है। इसके जरिए शैक्षणिक सत्र 2027–28 के लिए पांच वर्षीय एकीकृत विधि स्नातक पाठ्यक्रम और एक वर्षीय विधि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश मिलता है। स्नातक पाठ्यक्रम के लिए 12वीं के बाद पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी आवेदन करते हैं, जबकि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कानून में आगे की पढ़ाई करने वालों के लिए है। उम्मीदवारों को आवेदन से पहले अपनी पात्रता और चुने गए पाठ्यक्रम की जानकारी आधिकारिक सूचना में देख लेनी चाहिए।क्लैट स्नातक की प्रश्नपत्रिका में कुल 120 बहुविकल्पीय सवाल होंगे। ये पांच भागों में बंटे होंगे अंग्रेजी भाषा, समसामयिक घटनाएं और सामान्य ज्ञान, कानूनी समझ, तार्किक समझ और गणितीय कौशल। हर सही उत्तर के लिए एक अंक मिलेगा, जबकि हर गलत उत्तर पर 0.25 अंक काटे जाएंगे। परीक्षा का ढांचा और पाठ्यक्रम पहले जैसा रखा गया है। उम्मीदवारों को सभी भागों की तैयारी के साथ समय का सही उपयोग और सवालों के जवाब देते समय सटीकता पर ध्यान देना चाहिए। अंक काटे जाने के नियम को ध्यान में रखकर ही सवाल हल करना बेहतर होगा।